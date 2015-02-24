رفع تصرف ۱۰۴ هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده هرمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: با اهتمام این اداره کل احکام رفع تصرف بالغ بر ۱۰۴هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده هرمد لارستان صادر شده است.

وی تصریح کرد: با پیگیری های مستمر و تلاش پرسنل این اداره کل بعداز سه سال پیگیری مستمر در دادگاه های بدوی لارستان و تجدید نظر فارس برای اراضی مذکور در منطقه حفاظت شده هرمود واقع در منطقه زاهد محمود که چند سال در تصرف ۵ نفر از سود جویان بودحکم قطعی رفع تصرف صادر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس افزود: این حکم علیرغم اعتراض متهمان در چندین مرحله که موجب اطاله دادرسی شده بود که نهایتا به نفع محیط زیست صادر شد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به اجرای احکام رفع تصرف و قلع و قمع در بالغ بر ۵۷۸ هکتار از اراضی ملی مناطق چهارگانه محیط زیست در استان فارس اقدام شده همچنین ۴۵ حلقه چاه غیرمجاز مصلوب المنفعه شده است.

کارنامی ادامه داد: از این میزان بیشترین مساحت اراضی رفع تصرف شده مربوط به منطقه حفاظت شده هرمد شهرستان لارستان و مابقی به ترتیب در مناطق حفاظت شده میانجنگل فسا و پناهگاه حیات وحش بختگان بوده است.

وی افزود: این اداره کل با هر گونه دخل و تصرف در عرصه های طبیعی به ویژه مناطق چهارگانه تحت مدیریت این اداره کل با جدیت تمام برخورد خواهدكرد و اجازه نخواهد داد که انفال الهی دستخوش تخریب و تجاوز قرار گیرند.

این منطقه در سال۱۳۵۳ به عنوان منطقه حفاظت شده هرمد به تصویب شورای عالی محیط زیست رسیده است.منطقه حفاظت شده هرمد با وسعت حدود۱۵۰ هزار هكتار در شرق شهرستان لار ودر ۴۰ كیلومتری آن قرار دارد.

منطقه مذکور از نظر پوشش گیاهی ،زیستگاههای ییلاقی و قشلاقی، آبشخورهای مناسب و تراكم حیات وحش به ویژه قوچ و میش لارستان و جبیر کم نظیر است. این منطقه بین دو استان فارس و هرمزگان قرار دارد.