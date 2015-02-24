ورود نخستین قضات جوان به شوراهای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا امینی صبح سه شنبه در مراسم تحلیف قضات دادگستری که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد گفت: در برنامه پنجم توسعه مقرر شد ۴ هزار قاضی وارد دستگاه قضا شود و در سال ۹۰ تعداد ۱۸۴، سال ۹۱ تعداد ۶۴۸، سال ۹۲ تعداد ۹۳۰ و در سال ۹۳ تعداد ۸۰۸ قضای به دستگاه قضا جذب شدند.

وی افزود: امروز ۳۱۵ نفر تحلیف می شوند که این نخستین بار است که این تعداد قاضی برای شوراهای حل اختلاف جذب می شوند که ۸ نفر از آنها دکترا، ۹۳ نفر کارشناس ارشد و ۹۶ نفر هم تحصیلات حوزوی دارند.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: هم اکنون آموزش ها در ۱۰ نقطه از ایران انجام می شود و یکی از مشکلات این است که تقسیم قضات با دقت انجام شود. همچنین می خواهیم کارورزی در دستگاه قضا بیشتر حمایت شود چرا که بیشترین آموزش قضات جوان همان کارورزی است. بنده با یکی از اعضای آکادمی قضات در فرانسه گفتگویی داشتم و ایشان گفتند که در فرانسه قبول کارآموز از وظایف قضات است.