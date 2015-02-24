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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

در گفتگوی تلفنی سردار دهقان با وزیر دفاع عراق مطرح شد:

آمادگی ایران برای افزایش همکاری‌های دفاعی/ تقدیر از مواضع العبیدی

آمادگی ایران برای افزایش همکاری‌های دفاعی/ تقدیر از مواضع العبیدی

سردار دهقان در این گفتگوی تلفنی آمادگی کشورمان را برای تسریع در اجرای توافقات میان دو کشور و افزایش هرچه بیشتر همکاری‌های دفاعی در راستای تحکیم ثبات و امنیت درعراق و منطقه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و خالد متعب یاسین العبیدی وزیر دفاع عراق در گفتگویی تلفنی با بررسی آخرین وضعیت تحولات میدانی  عراق و مسایل دوجانبه و منطقه ای بر ادامه همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم تاکید کردند.

سردار دهقان در این گفتگوی تلفنی با تمجید از مواضع وزیر دفاع عراق در مبارزه با تروریسم برحمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از ملت، دولت و نیروهای مسلح عراق، آمادگی کشورمان را برای تسریع در اجرای توافقات میان دو کشور و افزایش هرچه بیشتر همکاری های دفاعی در راستای تحکیم ثبات و امنیت درعراق و منطقه  اعلام کرد .

کد مطلب 2505506

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