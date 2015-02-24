۴۵۰۰ کارت منزلت برای شهروندان تبریزی بالای ۶۵ سال صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پاک ‌نهاد سه شنبه در مراسم رونمایی از نخستین کارت چند منظوره هوشمند منزلت گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری برای صدور این کارت در سال های گذشته، نبود بانک دارای امکانات برای پشتیبانی لازم از ساز و کار اجرای این طرح، مانع تحقق آن شده بود که با تاسیس بانک شهر این نقیصه رفع شده و اکنون شاهد صدور نخستین کارت منزلت شهروندی در تبریز هستیم.

وی با اشاره به فراهم شدن زمینه استفاده این کارت ها در چند شهر مختلف کشور اظهار داشت: در فاز نخست اجرای این طرح اجتماعی که با همکاری و همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز صورت می گیرد، چهار هزار و ۵۰۰ کارت هوشمند منزلت شهروندی برای ارایه به شهروندان بالای ۶۵ سال، صادر و آماده تحویل شده است.

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز ارایه خدمات رایگان، در سه بخش اتوبوس‌‌های شرکت واحد، استخر باشگاه ورزشی شهرداری و خدمات پزشکی درمانگاه امام‌رضا (ع) را بخشی از قابلیت های ۱۶ گانه کارت‌های هوشمند منزلت در فاز نخست عنوان و تصریح کرد: این کارت ها با توسعه امکانات و استقبال شهروندان، به تدریج خدمات الکترونیکی بیشتری را پوشش خواهند داد که با توجه به پیش‌بینی‌ها و امکان‌سنجی‌های صورت‌گرفته، این پروژه ظرفیت صدور برای ۲۰ هزار نفر از واجدان شرایط را دارد.

گفتنی است سالمندان بالای ۶۰ سال واجد شرایط تبریزی می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.manzelat.tabriz.ir نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کنند.