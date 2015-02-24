برگزاری۱۶همایش ملی غدیرپژوهی ونجات بخشی آینده درچهار استان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر حیدری پیش از ظهر سه شنبه در همایش ملی غدیر پژوهی و نجات بخشی آینده که در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: این دوره از همایش های بین المللی غدیر پژوهی با مرکزیت کرمانشاه در استان های همدان، کردستان و لرستان در حال برگزاریست.

وی افزود: همایش های مذکور، مقاله محور بوده و فراخوان و محور مقالات از اردیبهشت ماه ۹۳ به سراسر کشور ارسال شده و پس از آن مقالاتی از استان های مختلف به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

حیدری با اشاره به محورها و موضوعات در همایش مذکور، فرصت ارسال مقالات را تا ۲۵ دی ماه عنوان کرد و گفت: طی مدت تعیین شده ۷۲ مقاله به دبیر خانه همایش رسیده که ۳۱ مقاله آن در مرحله اول پذیرفته شده و سپس در مرحله نهایی ۱۲ مقاله برتر برای تجلیل و ارائه انتخاب شدند.

دبیر همایش غدیر پژوهی یادآور شد: تا به امروز ۱۲ همایش در استان های همدان، کردستان و لرستان برگزار شده که تا پایان امروز در مجموع به ۱۶ همایش خواهد رسید.

گفتنی است، در این همایش همچنین پیام عبدالقاسم خزعلی، دبیر کل بنیاد غدیر قرائت شد.

این پیام برگزاری همایش های غدیر را زمینه ای برای مستقر شدن بیعت با حضرت علی (ع) و تبیین واقعه غدیر عنوان کرده است.

همچنین در پیام مذکور با اشاره به اهمیت و ارتباط غدیر با موضوع مهدویت، آمده است: امیدواریم با تقویت موضوع مهدویت در مقابل کینه توزی و شبهات دشمن و اربابان غربی آنها بایستیم.