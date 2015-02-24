مجوز تهاتر به شهرداری برای احداث اتوبان شوشتری

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا دبیردر جلسه روز سه شنبه که به بررسی تبصره های بودجه ۹۴ اختصاص داشت در خصوص تبصره بیست و دوم توضیح داد: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور اجرای طرح های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ... در مناطق شهرداری تهران مطالبات سازمان های دولتی و نهادها و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واقع در این طرح ها را بعد از توافق تهاتر کند و درآمد آن را بعد از توافق در ردیف های درآمد و هزینه ثبت کند.

حافظی این بند را خارج از سقف بودجه دانست و با رای دادن به آن مخالفت کرد.

علیرضا دبیر در پاسخ به حافظی بیان کرد: این تبصره ای است که شورا باید از آن حمایت کند اگر این تبصره نبود بوستان ولایت نبود و پادگان جی انجام نمی شد. این تبصره تهاتر با دولت است و این برای شهر فرصت است.

حکیمی پورهم در صورت رعایت سقف بودجه اصل این تبصره را مفید دانست و بر رعایت سقف بودجه تاکید کرد.

علیرضا دبیر با تاکید بر اینکه این تبصره برای شهر تهران فرصت است؛ در این خصوص توضیح داد: املاک سپاه یا دستگاه اجرایی در طرح اتوبان شهید شوشتری قرار دارد و این املاک به صورت غیر نقد تهاتر می شوند. به منظور نظارت بیشتر ما می توانیم تاکید داشته باشیم که یک نسخه از این توافق نامه به شورا ارسال شود.

دنیامالی نیز به عنوان موافق این تبصره تصریح کرد: ما اجازه نمی دهیم خارج از بودجه این تهاتر اتفاق بیافتد. به عنوان مثال اتوبان شهید شوشتری کد و ردیف بودجه دارد. این تبصره در سال گذشته بند دیگری داشت که بر اساس آن اصلاح هندسی میادین و ... در بافت فرسوده و خیابان هایی که شبکه معابر نداریم، برای روان سازی خودروها اجازه می دادیم شهرداری در غالب تهاتر این معارضین را رفع کند. این بند هم باید امسال اضافه شود.

دوستی نیز از مخالفین این تبصره سوال کرد: پارک ولایت بیش از یکصد هزار میلیارد تومان ارزش داشت اما در کدام ردیف بودجه شهرداری گنجانده شد؟ این یک ظرفیت و گشایش برای شهرداری تهران است نباید آن را ببندیم. تملک املاک و مستغلات در طرح های مصوب انجام می شود. آن هم طرح هایی که قابلیت تهاتر داشته باشد.