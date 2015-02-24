دیدار امیرعبدالهیان با معاون وزیر کشاورزی آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، بکی سله، معاون وزیر کشاورزی، شیلات و جنگل داری آفریقای جنوبی که به دعوت همتای ایرانی خود در ایران به سر می برد، روز دوشنبه با حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حسین امیر عبداللهیان سفر این مقام آفریقای جنوبی به کشورمان در آستانـه برگزاری دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشتـرک بین دو کشور که بزودی به ریاست وزیر امور خارجه کشورمان در تهران برگزار می شود را بسیار مهم توصیف کرد.

معاون وزیر امور خارجه از آفریقای جنوبی به عنوان دروازه ورود به بازار جنوب آفریقا یاد کرد و از طرف آفریقایی خواست که به ایران به عنوان دروازه ورود به بازار کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه نگاه کند.

معاون وزیر کشاورزی آفریقای جنوبی هم ضمن تشکر از میهمان نوازی طرف ایرانی، به وجود زمینه های فراوان همکاری برای گسترش بیش از پیش مناسبات بین دو کشور بویژه در زمینه کشاورزی، شیلات و دام تأکید کرد.