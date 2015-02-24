اقتصاد سینمای کوتاه باید احیا شود

حجت الاسلام محمدعلی زم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سینمای کوتاه در سرزمین ما گرفتار فرجام خوبی نبوده به دلیل اینکه همواره این نوع سینما را بی ارزش و کم ارزش دانسته ایم.

وی در همین خصوص ادامه داد: فیلم کوتاه را سرگرم کننده تلقی کرده و برای کودکان ناچیز دانستیم و این موضوع در حالی بود که سینمای کودک می توانست مستقل و اثرگذار باشد.

معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور افزود: به دلیل اینکه هیچوقت اقتصاد سینمای کوتاه در کشور ما دیده نشده است، این سینما، سینمایی منزوی، امدادی و محتاج دست درازکن دیده شده است.

حجت الاسلام زم تصریح کرد: سینمای کودک و سینمای کوتاه طی سالیان گذشته مورد بی مهری قرار گرفتند و باید اقتصاد سینمای کوتاه احیا شود.

وی خاطرنشان کرد: سینمای کوتاه در دهه ۶۰ یک هویت مستقل پیدا کرد تا جایی که حتی فیلمسازان بزرگ حاضر بودند در عرصه سینمای کودک بمانند چون بیان این سینما بیانی متفاوت از سینمای امروزی است و از ویتامین ها و انرژی های بسیار برخوردار است.

معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور تاکید کرد: به دلیل اینکه سینمای کوتاه خروجی ندارد چنانچه فیلمی هم ساخته شود برای آرشیوها و بایگانی ها ساخته می شود.

حجت الاسلام زم با بیان اینکه اقتصاد سینمای کوتاه باید زنده شود، گفت: برای سینمای کوتاه باید شخصیت قائل شد و سالن های نمایش به آن اختصاص داده شود.

وی در پایان ابراز کرد: مقرر شده است موضوع سینمای کوتاه در مناطق آزاد الگوسازی شود و در هر زمینه ای که دوستان برای سالن های اختصاصی فیلم کوتاه آمادگی پیدا کردند، با خروجی اقتصادی سالن های نمایش فیلم کوتاه را شخصیت دهیم.