شهروندان در پارکهای قزوین با کمبود پارکینگ مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غیاثوند صبح سه شنبه در جلسه شورای شهر گفت: با اجرایی شدن طرح جانمایی بوستان های محله ای و کوچک مقیاس به همراه طراحی پارکینگ برای بوستان های منطقه ای در سال ۹۴ و سایر طرح هایی که امروز در صحن شورا به تصویب رسید شاهد تحولات و برکات خوبی برای شهر خواهیم بود.

وی تصریح کرد:در جلسه امروز شورای شهر امکان سنجی و جانمایی مکان هایی برای ساخت پارک های محله ای و طراحی پارکینگ مکانیزه و خطی و امکان سنجی ایجاد پارکینگ در برخی بوستان های شهر مطرح شد که بر این اساس، پارک های ملت، شهداء، ملاخلیلا، الهیه، الغدیر و بانوان در اولویت قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه اولویت در این طرح با بوستان هایی است که مردم در آنها با کمبود پارکینگ مواجه هستند، ادامه داد: اغلب بوستان های منطقه ای در این زمره قرار می گیرند و ازآنجایی که محدوده وسیعی را پوشش می دهند و مراجعین بی شماری به این مکان مراجعه می کنند، لازم است که فضای پارکینگ برای این مکان ها درنظر گرفته شود.

در ادامه این جلسه سید کاظم مجابی دیگر عضو شورای شهر قزوین با تأکید بر اینکه شیوه طراحی باید ساختار مشخصی داشته باشد، ادامه داد: طراحی پارکینگ می تواند به صورتی باشد که فضای سبز مجموعه تحت تأثیر قرار نگیرد و از سویی ساخت پارکینگ برای بوستان های محله ای نیز مسائلی را به همراه دارد که لازم است تمهیداتی لحاظ شود.

فاطمه اشدری نیز با اشاره به بررسی ها و نکات مطرح شده در جلسات برگزار شده در قبل، اظهارداشت: اختصاص فضای پارکینگ برای هر پارک مورد نیاز بوده و از ضروریات است و این مهم در بوستان های محله ای به اندازه بوستان های منطقه ای نیاز نیست.

عضو شورای شهر قزوین ادامه داد: با اختصاص پارکینگ در بوستانهای محله ای به علت محدودیت فضای دسترسی و گاه ایجاد حق پارک برای ساکنین محله، ممکن است مشکلاتی ناشی از پارک خودرو به وجود بیاید.