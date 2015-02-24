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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

عضو بزرگترین حزب مسیحی لبنان:

نامه حضرت آیت الله خامنه ای تمدن اصیل اسلامی را به جهان عرضه کرد

نامه حضرت آیت الله خامنه ای تمدن اصیل اسلامی را به جهان عرضه کرد

عضو «جریان آزاد ملی» حزب مسیحی لبنان، در مورد نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی گفت: حضرت آیت الله 'سید علی خامنه ای' رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب، تمدن اصیل اسلامی را به جهان عرضه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسام هاشم عضو 'جریان آزاد ملی' بزرگترین حزب مسیحی لبنان گفت که نامه حضرت آیت الله 'سید علی خامنه ای' رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب، تمدن اصیل اسلامی را به جهان عرضه کرد.

هاشم که مسوول ارتباط حزب جریان آزاد ملی با احزاب ملی لبنان و گروه های فلسطینی است، اظهار داشت، جهان که اکنون با پدیده تروریسم و اندیشه تکفیری مواجه است، باید قدردان آیت الله خامنه ای باشد که با این اقدام بزرگ، جوانان را به شناخت اسلام ناب و اصیل دعوت کرده اند.

وی تاکید کرد که این نامه نشانگر ایمان سرشار ایشان به جوانان اعم از مسیحی و مسلمان است و حتی مسیحیان را تشویق می کند تا این دعوت را با جان و دل پذیرا باشند.

عضو حزب جریان آزاد ملی، ترجمه عملی ولایت فقیه را اطمینان بخشی و انعکاس چهره ای دوست داشتنی از اسلام دانست و گفت: الگوی ارایه شده توسط ایران، الگویی دوست داشتنی است و اسلام را به عنوان دینی محبوب برای انسان ها معرفی می کند.

کد مطلب 2505517

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