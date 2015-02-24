به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان در جریان بازدید از مرکز ملی تحقیقات پزشکی ژاپن به همکاری دو کشور در زمینه تولید واکسن مشترک اشاره کرد که با استقبال طرف ژاپنی مواجه شد.

قرار است دو کشور پس از برگزاری نشست های تخصصی میان کارشناسان خود و بررسی چگونگی همکاری در تولید واکسن مشترک، آن را عملیاتی کنند.

همچنین دکتر هاشمی از مرکز ملی تحقیقات پزشکی ژاپن بازدید کرد و از نزدیک با نحوه کار این مرکز و فعالیت های صورت گرفته توسط متخصصان آن آشنا شد.

بر این اساس از این پس دو کشور همکاریهای خود را در حوزه سلامت توسعه داده و در زمینه های بهداشتی و پزشکی تعاملات بیشتری با یکدیگر خواهند داشت.

وزرای بهداشت دو کشور همچنین بر توسعه همکاری ها در عرصه سلامت تاکید کردند و یادآور شدند، با برگزاری نشست های مشترک علمی و تخصصی می توانند از تجارب علمی یکدیگر بیشتر بهره مند شوند.

همکاری در زمینه درمان، آموزش، بهداشت، دارو و تحقیقات نیز از موارد دیگری بود که از سوی دو مقام عالی رتبه بهداشتی دو کشور به آن تاکید شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سفر سه روزه اش به ژاپن، با رییس کل سازمان تجارت خارجی، رییس بنیاد صلح ژاپن نیز دیدار و گفتگو و در سمینار تجاری پزشکی ایران و ژاپن سخنرانی کرد همچنین از چند شرکت بزرگ تولیدکننده تجهیزات پزشکی بازدید به عمل آورد.