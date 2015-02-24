هنرپروری شاخصه بزرگ هویتی در آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صفی‌پور سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از رونمایی مجموعه‌ی سیمرغ غزل، ارج‌نامه‌ی استاد علی نظمی تبریزی خبر داد و گفت: کتاب یاد شده تألیف محمد تقی سبکدل و منوچهر نظمی‌تبار بوده و در راستای ارج نهادن به ۷۰ سال خدمات فرهنگی و ادبی استاد علی نظمی تبریزی دهم اسفندماه جاری در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز رونمایی می‌شود.

وی ادامه داد: مهم ترين مشخصه هويتي آذربايجان هنرپرور و ادب پرور بودن آن است و از اين رو آذربايجان زادگاه شعراي شوريده‌سری است که در سبک‌ها و شیوه‌های گوناگونی به طبع آزمایی پرداخته‌اند.

صفی‌پور افزود: اگرچه در تاریخ ادبیات فارسی کم نیستند شاعرانی که قریحه خود را در سرودن اشعار فارسی آزموده‌اند ولی باید اذعان نمود که در این میان استاد علی نظمی در سرودن شعر به ویژه غزل چون ستاره‌ ای بر آسمان فرهنگ و ادب کشور تلالو کرده و نوآوری های شعری وی مثال زدنی است.

وی اظهار داشت: مفاهیم متعالی اشعار این استاد ارجمند از قله های شعر فارسی و ترکی آذری فراتر رفته و مضامین اشعارش دارای هدف، فصاحت و بلاغت فراگیری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به گوشه هایی از زندگی استاد نظمی گفت: وی زاهدانه زندگی کرده و مناعت طبع، قناعت و استغنا از خلق و پارسايی و آزادگی او چنان است كه با عزت نفس تمام از همه‌ی شهرت‌ها چشم پوشيده و همواره پاسدار نفس و هنر گرانقدر و آرمان و عقيده‌ی خود است .

وی گفت: مجموعه‌ی سیمرغ غزل در همتي قابل تقدير در قالب مجموعه‌اي از يادها و يادبودهاي دوستان، نزديكان و اساتيد شعر و ادب ايران و آذربايجان از استاد علی نظمی به همراه گزيده‌اي از آثار و تصاوير گردآوري و منتشر شده است.

گفتنی است آیین رونمایی از کتاب سیمرغ غزل دهم اسفندماه جاری ساعت سه و ۳۰ دقیقه در مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز واقع در اول سربالایی ولیعصر (عج) برگزار می‌شود.