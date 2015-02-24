خدمت به محرومان از افتخارات نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر امروز سه شنبه در دیدار با عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: انقلاب اسلامی انقلابی است مردمی و با شعار فقر زدایی و خروج از استعمار به استقلال و آزادی رسید.

وی با اشاره به لزوم خدمت به محرومان جامعه و رسیدگی به مشکلات آنها افزود: رفع فقر در جامعه می تواند بسیاری از مشکلات و نابسامانی های اجتماعی را کاهش دهد.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: کمیته امداد یکی از نهادهای ارزشی است که در راستای حمایت ار محرومان و کاهش آسیب های اجتماعی گام بر می دارد و تعامل دیگر دستگاه های اجرایی با این نهاد مقس ضروری است.

حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: کمک به محرومان جامعه و توانمند سازی آنان برای تاثیرگذاری در جامعه از جمله اقدامات شایسته این نهاد الهی است.

وی ادامه داد: رسیدگی بیشتر به محرومان در جامعه و نظام اسلامی امری ضروری است که باید در اجرای طرح ‌های سلامت و هدفمندی یارانه‌ ها بیشتر به این قشر توجه شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بخشی از مردم استان کردستان نیازمند واقعی هستند و باید با ارائه ساز و کارهای مناسب و شناسایی دقیق این افراد بستر را برای توانمند سازی آنان فراهم کرد.

حجت الاسلام شاهرودی اظهار داشت: خوشبختانه کمیته امداد در بخش توانمند سازی به عنوان یک اصل مهم خوب و موفق عمل کرده است.

وی افزود: حمایت ویژه دولت از برنامه ‌های موفق امداد به ویژه در بحث اشتغال ضروری است و کمیته امداد در بحث توانمند سازی کارهای زیادی انجام داده است اما توسعه آن نیاز به حمایت بیشتر دولت دارد.

نماینده ولی فقیه در کردستان در بخش پایانی سخنان خود بیان کرد: فقر فرهنگی بالاتر از فقر اقتصادی است چرا که اگر فقر معنوی فرا فرهنگی داشته باشیم هر نوع کمک مالی در زدودن آن اثری ندارد و این در صورتی است که تمامی کارهای اقتصادی برای تاثیرگذاری بیشتر باید پیوست فرهنگی داشته باشد.