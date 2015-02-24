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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۳

«سیزده» به شبکه نمایش خانگی می‌رود

«سیزده» به شبکه نمایش خانگی می‌رود

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه هفت عنوان فیلم موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ۲۶ بهمن شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد، با عرضه هفت فیلم سینمایی در شبکه نمایش خانگی موافقت شد.

فیلم های «سیزده» به تهیه كنندگی سعید سعدی و به کارگردانی هومن سیدی، «نطفه شوم» به تهیه كنندگی و کارگردانی کریم آتشی، «کوچه ها و مردها» به تهیه كنندگی مهدی الهیاری و کارگردانی حبیب الهیاری، «دختر احمد آقا» به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری و کارگردانی حسن آخوندپور، «هویت» به تهیه كنندگی مشترک بهروز سبط رسول و نمافیلم ایرانیان و به کارگردانی بهروز سبط رسول، «زندگی در دست تعمیر» به تهیه كنندگی فهیمه سلیمانی و کارگردانی محسن میرحسینی و «فیتیله عیدا تعطیله» قسمت های دوم تا هشتم به تهیه كنندگی علیرضا آقایی گلدیانی و کارگردانی محمد مسلمی موافقت شد.

همچنین در این جلسه با عرضه هشت عنوان فیلم خارجی نیز موافقت به عمل آمد.

کد مطلب 2505521

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