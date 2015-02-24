یارانه بخش تولید و صنعت محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی صبح سه شنبه در نشست خبری که در محل خانه صنعت و معدن برگزار شد ضمن تبریک روز مهندس اظهار کرد: بررسی اوضاع هشت سال گذشته نشان می دهد دولت جدید وارث یکسری مشکلات اقتصادی است.

وی ضمن انتقاد از کاهش بودجه در نظر گرفته شده برای حمایت از بخش تولید در بودجه سال آینده گفت: رقم در نظر گرفته شده برای حمایت از بخش تولید از ۱۰هزار میلیارد تومان اولیه به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که این مسئله مورد رضایت نیست.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در چند سال اخیر اظهار کرد: ابراز نگرانی های رهبری، در نهایت منجر به دادن گزارش از هیچ نهادی نشده است که مابتوانیم ببینیم سازمان های مختلف در راستای فرمایشات اقتصادی رهبر معظم چه اقدام موثری انجام داده اند.

حسینی از واردات بی رویه و اقتصاد بانک محور کشور اشاره و بیان کرد: عدم اقدام عملی مسئولان در راستای حل مشکلات اقتصادی باعث شده تا مقام معظم رهبری به شکل واضح تری نسبت به اوضاع ابراز نگرانی کنند.

شناسایی مودیان مالیاتی کار سختی نیست

حسینی با دفاع از بحث مالیاتی دولت گفت: ما از بحث دریافت مالیات دفاع می کنیم اما از دولت تقاضا داریم بجای فشار به مالیات دهندگان شناسنامه دار، به دنبال افرادی باشند که از مالیات فرار می کنند و افراد جدید را شناسایی کنند.

وی تاکید کرد: شناسایی مودیان مالیاتی کار سختی نیست و اگر دولت این کار را به بخش خصوصی بسپارد ما خودمان این فرار کنندگان مالیاتی را شناسایی و به دولت معرفی می کنیم.

نرخ سود بانکی زیاد است

حسینی ضمن انتقاد از عدم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، این مشکل را یکی از اشکالات اقتصادی موجود در دولت یازدهم دانست و بیان کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش صنعت همچنان بیش از ۲۲ درصد است.

وی به واحدهای تولیدی استان توصیه کرد: تولید از لحاظ کیفی و قیمت باید به گونه ای باشد که اگر روزی تمام درهای کشور باز شد مردم ما کالای داخلی را بر تولید هر کشوری ترجیح دهند.

وی به برنامه راهبردی خانه صنعت و معدن برای سال آینده اشاره و عنوان کرد: تولید بر پایه صادرات از جمله برنامه های صادراتی ما در سال آینده است.

حسینی از وجود پنج هزار واحد صنعتی نیمه تمام در استان خبر داد و اظهار کرد: راه اندازی این واحدها تاثیر خوبی در کاهش بیکاری خواهد داشت.

افزایش ۶۰ درصدی سرمایه گذاری

رییس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی همچنین از افزایش ۶۰ درصدی سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن در استان خبر داد و گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری ۳۸۳ میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شدن است.

وی رکن اطلاع رسانی را یکی از ارکان مهم در جامعه عنوان کرد است که در کنار دیگر عوامل می تواند باعث افزایش تولید و پیشرفت اقتصاد شود.

وی افزود: اتفاقات بد اقتصادی در جایی رخ می دهد که رسانه ها نمی توانند به انجا ورود پیدا کنند.

مدیر عامل خانه صنعت و معدن خراسان رضوی تاکید کرد: اگر رسانه ها می توانستند به اسنادی که از آنها سو استفاده شده دسترسی داشته باشند قطعا چنین تسهیلاتی به متخلفان داده نمی شد.

مدیر عامل خانه صنعت و معدن استان به نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های گذشته اشاره و عنوان کرد: طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال های ۸۸ تا ۹۰ به ترتیب۵/۱، ۱۰ و۳/۷ بوده است.

وی افزود: طبق همین آمار رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۹/۵ درصد رسیده که این آمار نشان می دهد دولت یازدهم زمانی روی کار آمده که رشد اقتصادی ما منفی بوده است.

حسینی گفت: زمانی ۷۰۰ میلیارد دلار پول وارد کشور شد که هیچ گونه آدرسی از این پول ها وجود نداشت.

وی با بیان اینکه در برهه ای از زمان از سنگ قبر تا خلال دندان وارد کشورمان می شد و این واردات بی رویه ما را به یک کشور وارد کننده و مصرف گرا تبدیل کرد.

مدیر عامل خانه صنعت و معدن خراسان رضوی همچنین به رشد ۶۰ درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن استان اشاره و اظهار کرد: در هفت ماهه نخست سال ۹۳ میزان سرمایه گذاری به ۳۸۳ میلیارد تومان رسیده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه حوادث پیش آمده برای پدیده، تبرک، پردیسبان و چند واحد دیگر را چگونه ارزیابی می کنید گفت: ما از اینکه کار اقتصادی غیر قانونی انجام شود حمایت نمی کنیم اما معتقدم باید جلوی این تخلفات به موقع انجام شود.

مدیرعامل خانه صنعت و معدن ناکید کرد: امیدوارم مسائل پیش آمده برای این شرکت ها باعث بد نامی برای سرمایه گذاری در استان نشود.

کالای قاچاق به تولید ضربه می زند

باقری عضو هیئت مدیر خانه صنعت و معدن نیز در ادامه این نشست با اشاره به بحث تعرفه تجارت و تعرفه ترجیحی اظهار کرد: با توجه به تعرفه بالا بسیاری از کالاها به صورت قاچاق وارد می شود.

وی افزود: تعرفه ترجیحی برای توسعه روابط اقتصادی بین دو یا چند کشور راه اندازی می شود و این مسئله در واقع یک مزیت محسوب می شود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان گفت: اما چرا اینکه این مسئله برای کشور ما درد سر ساز شده است باید به لیست کالاهایی که قرار است صادر و یا وارد شود نگاه کرد.

وی افزود: به عنوان مثال نگاهی به تعرفه ترجیحی و لیست کالاهایی که قرار است از این طریق بین ایران و ترکیه صورت پذیرد به ما نشان می دهد که از ایران کالای کشاورزی و ومواد اولیه صادر و از آن طرف کالای تولیدی مصرفی به ایران وارد می شود.

باقری اظهار کرد: دولت باید به سمت حمایت از تولید برود و تا زمانی که ما تولید نکنیم مجبوریم با واردات نیازهایمان را تامین کنیم.

وی همچنین به نشست استانداران و سفرای کشورهای خارجی اشاره و اظهار کرد: وقتی بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی باشد نتیجه این می شود که استانداران با سفرا نشست هایی می گذارند که بعید می دانم به این زودی ها نتایج این نشست ها تاثیر مثبتی بر بخش تولید داشته باشد.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در بخش صنایع کوچک از رشد خوبی برخوردار نیست تصریح کرد: آنچه نرخ رشد اقتصادی در بخش تولید را مثبت نشان می دهد صنایع بزرگ از جمله خودرو سازی است اما در بخش صنایع کوچک که عمده صنایع خراسان رضوی را تشکیل می دهد وضعیت آنچنان که باید رضایت بخش نیست.

ابراهیمی دبیر خانه صنعت و معدن نیز به معوقات تسهیلات بانکی در خراسان رضوی اشاره و از آمار شش درصدی معوقات در استان خبر داد و اظهار کرد: آمار معوقات بخش تولید در خراسان رضوی یک سوم کشور و نزدیک به آمار جهانی معوقات بانکی است.