دبیر کمیسیون توسعه آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم وزیر بهداشت بدین شرح است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب­عالی و به موجب این ابلاغ به عنوان نایب رییس و دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت منصوب می‌شوید.

امید است با توجه به اهمیت احصاء دقیق و بسط آموزه‌های عمیق قرآن در حوزه سلامت و نیز با عنایت به وظایف محوله به این وزارتخانه از سوی شورای محترم توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات کمیسیون با حضور تمامی اعضا به صورت منظم و دقیق برگزار شده و نتایج جلسات در اختیار جامعه علمی و قرآنی قرار گیرد.»