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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

با حکم وزیر بهداشت؛

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت منصوب شد

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت منصوب شد

با حکم دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر محمدرضا فراهانی به عنوان نایب رییس و دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم وزیر بهداشت بدین شرح است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب­عالی و به موجب این ابلاغ به عنوان نایب رییس و دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت منصوب می‌شوید.

امید است با توجه به اهمیت  احصاء دقیق و بسط آموزه‌های عمیق قرآن در حوزه سلامت و نیز با عنایت به وظایف محوله به این وزارتخانه از سوی شورای محترم توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات کمیسیون با حضور تمامی اعضا به صورت منظم و دقیق برگزار شده و نتایج جلسات در اختیار جامعه علمی و قرآنی قرار گیرد.»

کد مطلب 2505527
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