مداخله پلیس در فضای مجازی حفاظت از اطلاعات مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی پلیس فتا اظهار کرد: پیشرفت تکنولوژی روز افزون بوده و علیرغم پیشرفت‌ها در این زمینه هنوز باید اقدامات بیشتری را انجام دهیم.

وی گفت: یکی از سفارشات فرمانده کل قوا به بنده، تکمیل اقدامات سردار قالیباف در حوزه‌ رایانه بود.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز گام‌های زیادی توسط ناجا در حوزه‌ سایبری انجام گرفته است، گفت: نیروی انتظامی در همه‌ عرصه‌های ارتباطی دیجیتال است. در موضوع بیسیم‌ها تحریم ابتدا وقفه‌هایی برای ما ایجاد کرد ولی این مسئله چندان هم بد نشد، چرا که خودمان موفق به تولید صنعتی بیسیم‌های تترا شدیم ولی با یک برنامه باید آن را فراگیر کنیم.

وی با اشاره به اینکه اگر در تهران ۵ هزار بیسیم داشته باشیم، ۵۰ هزار بیسیم دیگر نیز مربوط به دستگاه‌های دیگر است، افزود: موضوع تترا برای تولید فراگیر نیاز به یک زیر ساخت دارد و اگر مدل اقتصادی آن روشن شود، سرمایه‌ گذاری‌ها نیز در این زمینه انجام می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی از اعلام آمادگی این سازمان به عنوان اپراتور خبر داد و گفت: در پایین ترین رده‌ها در نیروی انتظامی ارتباط آنلاین و دیجیتال وجود دارد و اگر تترا راه اندازی شود، امکان ارتباط دیجیتال با همه‌ نفرات نیروی انتظامی امکان پذیر خواهد بود.

سردار احمدی مقدم گفت: امروز مرز‌ها تنها مرزهای فیزیکی و صعب العبور نیست بلکه مفهوم آن متفاوت شده و فضای سایبری موضوع مرز را گسترده کرده است. گاهی مردم با دست خودشان اطلاعات را در فضای مجازی گذاشته که این موضوع نیاز به مراقبت دارد تا مورد سوء استفاده مجرمان قرار نگیرند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه مداخله ما در فضای مجازی حفاظت از اطلاعات مردم است، گفت: افزایش قدرت اطلاعاتی پلیس در این فضا به مفهوم تقویت سیستم جاسوسی و سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد نیست، بلکه هدف ما حفاظت از حریم خصوصی، اموال، آبروی مردم و صیانت از کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در شبکه اجتماعی موبایلی، همه تصور می‌کنند که اگر پلیس در مورد وایبر صحبت می‌کند، یعنی می‌خواهد مردم را از مزیتی محروم سازد، در حالیکه تمام باند‌های قاچاق مواد مخدر و تروریستی جهان به این فضا کوچ کرده و از این شبکه‌ها جهت تحقق اهداف شوم خود استفاده می‌کنند.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه بخش عمده جرایم سایبری سرقت اطلاعات مردم برای کلاهبرداری است، عنوان داشت: پلیس فتا مرزبان فضای مجازی کشور برای مقابله با دشمنان است. ما از این فضا برای محدود کردن مردم استفاده نمی‌کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه اگر غربی‌ها به دانشی رسیده باشند، نباید بگوییم چون اسلامی نیست استفاده نمی‌کنیم، گفت: نمی‌توانیم خودمان را از دانش محروم کنیم.