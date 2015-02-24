منطقه آزاد اروند در بخشهای مختلف فرهنگی سرمایه گذاری می كند

اسماعیل زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان اروند اظهار کرد: منطقه آزاد اروند برای توسعه اجتماعی اقتصادی و تمدنی شهرهای آبادان و خرمشهر ایجاد شده است در نتیجه نیاز به زیرساخت های اساسی برای این توسعه دارد.

وی افزود: ما مامور هستیم تا به زیرساخت های اصلی منطقه توجه کنیم و در حال حاضر نیز فرهنگ، یکی از زیرساخت های اصلی برای توسعه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: منطقه آزاد اروند بدون هیچ محدودیت و تنگ نظری در زیرساخت های فرهنگی سرمایه گذاری می کند.

زمانی با بیان اینکه امیدوارم هنرمندان و اصحاب فرهنگ و اندیشه همه ما را در راه سرمایه گذاری زیرساخت ها همراهی کنند، تصریح کرد: از این طریق می توانیم زیرساخت های فرهنگی را در این منطقه بازسازی کنیم زیرا در گذشته شهرهای آبادان و خرمشهر دروازه ورود تمدن و مدرنیت به ایران بودند.

وی با اشاره به نبود محدودیت در منطقه آزاد اروند به منظور اجرای برنامه های فرهنگی، گفت: از هنرمندان به خصوص اهالی هنرمند آبادان و خرمشهر انتظار دارم بدون توجه به محدودیت هایی که فکر می کنم از نظر اقتصادی داشته باشند، ایده ها، نظرات، برنامه ها و حتی نقدهایشان به ما اعلام کنند؛ سازمان منطقه آزاد اروند در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی هیچ محدودیتی را قائل نیست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص سرمایه گذاری های این سازمان در حوزه فرهنگ و هنر ابراز امیدواری کرد: هر سرمایه گذاری که در حوزه فرهنگ و هنر لازم باشد را انجام خواهیم داد و سرمایه گذاری برای ایجاد سالن ها و سینماها و همچنین سرمایه گذاری برای نرم افزارها و برنامه های فرهنگی را اجرا خواهیم کرد.

زمانی با بیان اینکه جوهره اصلی هنر آزادی است، تاکید کرد: هنر ذات بشر و در واقع تراوش از درون بشر است. اگر هنرمند نتواند آزادی را به منسه ظهور برساند نمی تواند هنرخلق کند. هنرمند در هنر آنچه را که می اندیشد و یا فکر می کند باید به ظهور برساند و لازمه این امر آزادی است.

وی عنوان کرد: هیچ هنرمندی حق خودسانسوری را ندارد؛ هنرمند باید آنچه را که می تواند بیاندیشد، در دید مردم قرار دهد.