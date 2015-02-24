۸۰ مقاله به همایش علمی خانواده و سبک زندگی ارسال شد

به گزارش خبرنگار، قنبر موسی نژاد ظهر سه شنبه در همایش علمی - فرهنگی دانشجویی خانواده و سبک زندگی در سنندج اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش توجه به دغدغه مقام معظم رهبری در بحث سبک زندگی در درون خانواده ‌ها و توجه به مسائل دینی در درون مخاطبین این نهاد است.

وی افزود: خوشبختان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان در حال حاضر از هزار و ۸۰۰ دانشجو در استان حمایت می کند و از سال ۹۰ تا کنون ۵۰ دانشجو در مقطع دکترا در بهترین رشته‌ ها و دانشگاه‌ های کشور فارغ ‌التحصیل شده ‌اند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: توانمند سازی، مسکن و اشتغال به عنوان یک گفتمان در این نهاد مقدس مد نظر قرار گرفته است.

موسی نژاد یادآور شد: ۱۲ سرفصل و ۴۴ ماده در سند راهبردی کمیته امداد امام خمینی پیش‌ بینی شده که یکی از این موارد توجه به بحث خانواده و آموزش است.

وی ادامه داد: در بحث توانمندی خانوارها که شعار دهه چهارم فعالیت کمیته امداد است به صورت جد در نظام تحولی کمیته امداد اجرا می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: بحث تعمیق باورها و ارزش‌ های دینی، توسعه آموزش‌ های اعتقادی، آموزش مهارت ‌های زندگی، اصلاح الگوی مصرف، تقویت نهاد خانواده و تقویت روحیه قناعت و خود باوری در بین خانواده‌ ها و گسترش فرهنگ کار و تلاش به عنوان دیگر سرفصل‌ های کاری امداد است.

موسی نژاد اظهار داشت: خوشبختانه و به یاری خداوند متعال افرادی که در گذشته به دلیل شرایط اقتصادی به کمیته امداد وابسته بودند امروز با اهتمام خود و حمایت این نهاد مقدس به افرادی تاثیرگذار در زمینه تصمیم ‌سازی و تصمیم ‌گیر در جامعه تبدیل شده اند.

وی افزود: همچنین توانمندی فرهنگی یکی دیگر از برنامه ‌های راهبردی کمیته امداد است که بحث تورم و شرایط اقتصادی بر آن تاثیر گذار نیست.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) در پایان بیان کرد: توانمند سازی، مسکن و اشتغال به عنوان یک گفتمان در این نهاد مدنظر است و همه باید تلاش کنیم تا براساس فرمان شورای کمیته امداد، هر فعلی که در این نهاد انجام می ‌شود به توانمند سازی افراد و خانوارهای زیرپوشش تبدیل شود.