اقلام مصرفی بازیافت شدنی در همایش محیط زیست اردبیل توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معراج شرری ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه پاکسازی محوطه شورابیل از سوی دوستداران طبیعت اردبیل تصریح کرد: این اقلام شامل موادی بازیافتی از جمله کیف های عاری از پلاستیک و مدادهایی با کاغذ روزنامه ای است.

وی توزیع این اقلام برای مهمانان همایش را با هدف فرهنگ سازی در صیانت از طبیعت عنوان کرد و افزود: صیانت از طبیعت توسط گروه های خاص مورد توجه است و با همایش هایی از این دست در نظر داریم توجه عموم مردم را به ضرورت آن جلب کنیم.

دبیر اجرایی اولین همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت تاکید دارد: عمده نیروهای همکار در این همایش دانشجویان هستند و انتظار می رود هر کدام پیام این همایش را به خانواده های خود منتقل کنند.

این مسئول اجرای این حرکت نمادین را فرهنگ سازی برای سایر دستگاه های اجرایی عنوان و اضافه کرد: انتظار می رود دستگاه های اجرایی الگوهای رفتاری صیانت از طبیعت را مورد توجه قرار دهند.

شرری از مشارکت گسترده اساتید دانشگاهی در این همایش خبر داد و افزود: حتی بعضی اساتید دانشگاهی برای پخش نایلن زباله اعلام آمادگی کرده اند و این حرکت را در راستای صیانت از طبیعت و جلب مشارکت مردم ضروری می دانند.

وی از برگزاری برنامه های متنوع در این همایش یکروزه خبر داد و افزود: با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل پاکسازی محوطه دریاچه شورابیل در جنب برنامه های این همایش در نظر گرفته شده است.

به گفته دبیر اجرایی اولین همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت در این طرح پنج دستگاه اتوبوس شهرداری برای جابه جایی علاقه مندان مشارکت کننده در اجرای آن پیش بینی شده است.

شرری تاکید کرد: اجرای این طرح منوط به وضعیت مطلوب شرایط جوی است.