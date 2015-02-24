  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

فوتبال آنقدر بی‌حساب نیست که «کرار» بگوید دیگر بر نمی‌گردم

فوتبال آنقدر بی‌حساب نیست که «کرار» بگوید دیگر بر نمی‌گردم

سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران می‌گوید فوتبال آنقدر بی حساب و کتاب نیست که کرار جاسم بگوید دیگر بر نمی‌گردم.

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های تند کرار جاسم علیه فوتبال ایران و اینکه اعلام کرده دیگر به ایران بر نمی‌گردد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: از این مصاحبه اطلاعی ندارم و از شما آنرا می‌شونم ولی او بازیکن استقلال است و با ما قرارداد دارد.

وی تاکید کرد: فوتبال آنقدر بی حساب و کتاب نیست که کرار جاسم بگوید دیگر بر نمی‌گردم. کرار بازیکن استقلال است و باید به قراردادش با استقلال متعهد باشد و به ایران برگردد.

سرپرست تیم استقلال خاطرنشان کرد: کرار با هماهنگی باشگاه به مرخصی رفته است و قطعا با توجه به اینکه با هماهنگی به عراق رفته، افشارزاده (مدیرعامل باشگاه) بیشتر از همه در جریان است اما به نظر من از یک بازیکن حرفه‌ای بعید است چنین صحبتی انجام بدهد.

کد مطلب 2505545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها