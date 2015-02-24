میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های تند کرار جاسم علیه فوتبال ایران و اینکه اعلام کرده دیگر به ایران بر نمی‌گردد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: از این مصاحبه اطلاعی ندارم و از شما آنرا می‌شونم ولی او بازیکن استقلال است و با ما قرارداد دارد.

وی تاکید کرد: فوتبال آنقدر بی حساب و کتاب نیست که کرار جاسم بگوید دیگر بر نمی‌گردم. کرار بازیکن استقلال است و باید به قراردادش با استقلال متعهد باشد و به ایران برگردد.

سرپرست تیم استقلال خاطرنشان کرد: کرار با هماهنگی باشگاه به مرخصی رفته است و قطعا با توجه به اینکه با هماهنگی به عراق رفته، افشارزاده (مدیرعامل باشگاه) بیشتر از همه در جریان است اما به نظر من از یک بازیکن حرفه‌ای بعید است چنین صحبتی انجام بدهد.