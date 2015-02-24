پرستاران در خدمت رسانی سعه صدر بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی ظهر سه شنبه در آئین گرامیداشت روز پرستار، افزود: قالب مدیریت بیماران به جز مسائل مالی بر عهده پرستاران در مراکز درمانی است.

وی ادامه داد: پرستاران با ارائه خدمات مناسب، شرایط بهتری را در مراکز درمانی فراهم کرده و رضایت بیماران را جلب می کنند از این رو انتظار می رود در بخش تعرفه گذاری خدمات پرستاری با حساسیت بیشتری نگاه شود.

ریاحی بر لزوم تخصصی شدن پرستاران در هریک از بخش هی درمانی تاکید کرد و گفت: هنوز موفق نشدیم تا پرستاران را بر اساس توانمندی هایی که دارند در بخش های مختلف تخصصی کنیم.

وی با بیان این نکته که بخش مراقبت های ویژه، مراقبت پرستاری، اورژانس و خدمات دیالیزی نیاز به خدمت رسانی پرستاران تخصصی دارد، افزود: توانمند سازی نیروهای انسانی بر اساس این سیاست یک ضرورتی است که باید به آن توجه شود.

وی خواستار سعه صدر پرستاران در بخش های شلوغ مانند اوژانس و سایر بخش های درمانی شد و اذعان کرد: شایسته است نگاهمان در راستای جلب رضایت مراجعان تغییر پیدا کند و بر این اساس صبوری بیشتری برای بیماران به خرج دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان اجرای طرح پرداختی مبتنی بر عملکرد پرستاران را مناسب ارزیابی کرد و افزود: این طرح بر اساس حجم کاری پرستاران و نه به واسطه حضور آنها در مراکز درمانی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح کیفیت خدمات افزایش می یابد که به تبع آن باعث جلب رضایتمندی مراجع کنندگان به مراکز درمانی خواهد شد.

ریاحی با بیان این نکته که مباحث درمانی بسیار پیچیده است، افزود: هنوز بسیار زود است که بخواهیم مطمئن باشیم از اینکه با گذشت ۱۰ ماه از اجرای طرح تحول نظام سلامت، پاسخگوی نیازهای مراجعان بودیم یا خیر.

وی ضمن اشاره به این نکته که مردم قدردان برنامه تحول سلامت هستند، اذعان کرد: اجرای این طرح و جلب رضایت بیماران تاکنون تائید مقام معظم رهبری را نیز به دنبال داشته است.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، اجرای طرح تحول نظام سلامت برای مردم اعتماد در حوزه سلامت را ایجاد کرده و باعث شده تا دیدگاه آنها به مراکز درمانی تغییر یابد.