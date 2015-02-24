آیین نامه قانون حمایت از خانواده ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان ضمن تبریک ولادت حضرت زینب به عنوان اسوه الگوی بشری، اظهار داشت: خوشبختانه مرجع ملی حقوق کودک چند سالی است که به تصویب هیئت دولت رسیده و در این راستا تلاش‌های قابل ارائه‌ای انجام شد. در واقع مرجع ملی به عنوان یک جایگاه مهم شناخته و در محیط‌های بین‌المللی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه در راستای حمایت از حقوق کودک ما در ژنو نشست‌ها و اقدامات خوبی را برگزار کردیم، گفت: در نشستی که درخصوص حقوق کودک انجام شد حتی حقوقدانان زن حضور داشته و از حقوق کودکان دفاع کردند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ما به جمع‌بندی رسیدیم که هنوز فاصله بین عقل عملی و نظری وجود دارد، بنابراین باید فاصله ارتباط در حوزه نظر تا میدان عمل کاهش یابد، افزود: امروز در جامعه در خصوص خشونت جنسی علیه کودکان پنهان‌گویی و عدم بازگویی صورت می‌گیرد که این امر و پنهان‌کاری‌ها ما را با دردسرهایی مواجه می‌کند بنابراین نباید از رسیدگی دقیق و عمیق به مسئله غافل شویم و به طور کلی باید موضوع حمایت از حقوق کودکان صورت گیرد.

پورمحمدی ادامه داد: متأسفانه خشونت جنسی توسط برخی رسانه‌ها و حتی رسانه‌های پرتیراژ در شبکه‌های مختلف ارتباطی ترویج می‌شود که این خود یک فرهنگ ضداخلاقی و ضدفرهنگی است.

وی با بیان اینکه در همه دنیا موضوع خشونت علیه کودکان وجود دارد و همه حکما، کارشناسان اجتماعی و محققان نگران سرنوشت نامناسب این موضوع در فرهنگ بشری هستند، اظهار داشت: متأسفانه بچه‌های در معرض خشونت بی‌دفاع بوده و حتی آموزش‌های این امر را نمی‌بینند و ما شاهد ترویج فیلم‌های پلیسی و بکش بکش در سطح وسیع در میان کودکان هستیم که این امر در دسترس و در سطح وسیع تولید و تکثیر می‌شود.

پورمحمدی با بیان اینکه امروز شاهد چه دنیایی هستیم. دنیایی که در آن تلویزیون کتاب و شبکه‌های اجتماعی محبت را تبلیغ نمی‌کنند و تنها بمب و ترور حتی بین کم سن‌و‌سال‌ها ترویج می‌شود، افزود: در برخی مناطق به کودکان کم‌سن‌و‌سال آموزش انتحار می‌دهند و حتی دختران و زنان در خصوص آموزش خشونت و عامل انتحاری اقدام می‌کنند که در این خصوص وضعیت نا‌بهنجاری را شاهد هستیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه هزاران اتفاق در کشورهای دیگر رخ می‌دهد ولی رسانه‌ای نمی‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامی در سال ۹۱ تصویب و ابلاغ شد که در مورد حقوق کودکان دو الی سه ماده این قانون به بحث حقوق کودکان توجه می‌کند. همچنین بحث تصویب و ابلاغ قانون حمایت از کانون خانواده در اسفند سال ۹۱ صورت گرفت که برخی ماده‌ها در راستای حقوق کودکان است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه در ۵ روز گذشته آیین‌نامه قانون حمایت از خانواده تصویب و به مراجع قضایی ابلاغ شد که حمایت در خصوص کودکان در آن قابل توجه است، گفت: تهیه سند ملی نیز که از سال گذشته در دستور کار بود امیدواریم هرچه زودتر تکمیل و به مجلس ارائه شود.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست تصویب شد و بحث ازدواج سرپرست با فرزند خوانده جلوی اقدام عملی‌اش گرفته و در ثبت مکتوب نیز ملاحظاتی را ارائه خواهیم کرد، افزود: ستاد ساماندهی کودکان خیابانی که وزارت رفاه نیز کار آنرا انجام می‌دهد امیدواریم هرچه زودتر ساماندهی شود همچنین ما نسبت به مراعات در مجازات کودکان زیر ۱۸ سال اقداماتی انجام دادیم و این امر را جدی گرفتیم که همین جا باید بگویم ما در خصوص مبنای ۱۸ سال طرحی اساسی داریم ولی اکنون این عرف جهانی است و ما ادعا و حرف داریم .

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه الحاق جمهوری اسلامی به پروتکل جلوگیری از خرید و فروش کودکان که اکنون در برخی از مناطق رخ می‌دهد صورت گرفت، گفت: پروتکل اختیاری برداشتن سلاح توسط کودکان نیز درحال بررسی است چرا که ما این موضوع را نامناسب می‌دانیم و در راستای جلوگیری از این امر اقدام خواهیم کرد.

پورمحمدی ادامه داد: اسلام روی بحث حقوق کودک به صورت مبنایی حرف دارد و این حقوق را مقدم بر هر حقوقی می‌داند؛ اگر جامعه‌ای حقوقی و برمدار حقوق شهروندی تنظیم شود باید ابتدا حقوق کودک در آن کشور رعایت شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه منشور حقوق شهروندی در حال نهایی شدن است، گفت: معاون زنان ریاست جمهوری پیشنهاد دادند که مانند حقوق کودک نیز حقوق زنان توسط مرجعی مورد حمایت قرار گیرد که خوشبختانه ما روی این موضوع بررسی انجام خواهیم داد تا به نتیجه برسیم. در واقع بررسی و پیگیری صورت می‌گیرد تا مرجعی برای پیگیری حقوق زنان تشکیل شود.