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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

مقبلی خبر داد:

بارش برف در ۹۰ درصد جاده های کرمان/ همه محورهای مواصلاتی باز است

بارش برف در ۹۰ درصد جاده های کرمان/ همه محورهای مواصلاتی باز است

کرمان – مدیرکل راه و شهرسازی کرمان گفت: با وجود اینکه ۹۰ درصد از راههای استان تحت تاثیر برف قرار دارند اما همه جاده های استان باز است.

خداداد مقبلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بارندگی های روزهای اخیر مشکلاتی را در زمینه رفت و آمد در جاده ها به همراه داشت که با تلاش شبانه روزی اکیپهای راهداری رفع شده است.

وی تصریح: طبق آمار در ۹۰ درصد جاده های سراسر استان شاهد بارش برف هستیم و استفاده از زنجیر چرخ برای تردد در تمامی جاده های کرمان ضروری است و از تردد خودروهای فاقد تجهیزان ایمنی جلوگیری می شود.

مقبلی افزود: اکیپهای زمستانی در تمام گردنه ها و راههای برف گیر مستقر هستند و طبق آخرین آمار هم اکنون ۲۰ اکیپ به صورت فعال در جاده های استان در حال فعالیت و باز نگاه داشتن جاده ها هستند.

مقبلی گفت: طبق پیش بینیهای هواشناسی در روزهای آینده نیز احتمال بروز بارش در استان کرمان وجود دارد و به همین دلیل اکیپهای راهداری در آماده باش قرار دارند.

وی ادامه داد: اکیپهای راهداری به صورت سیار و ثابت در جاده های شمال استان کرمان مستقر هستند و با ۲۵۰ ماشین آلات سنگین مجهز شده اند.

وی از مردم نیز خواست با توجه به یخبندان در جاده ها از تردد های غیر ضروری خودداری کنند.

کد مطلب 2505557

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