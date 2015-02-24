بارش برف در ۹۰ درصد جاده های کرمان/ همه محورهای مواصلاتی باز است

خداداد مقبلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بارندگی های روزهای اخیر مشکلاتی را در زمینه رفت و آمد در جاده ها به همراه داشت که با تلاش شبانه روزی اکیپهای راهداری رفع شده است.

وی تصریح: طبق آمار در ۹۰ درصد جاده های سراسر استان شاهد بارش برف هستیم و استفاده از زنجیر چرخ برای تردد در تمامی جاده های کرمان ضروری است و از تردد خودروهای فاقد تجهیزان ایمنی جلوگیری می شود.

مقبلی افزود: اکیپهای زمستانی در تمام گردنه ها و راههای برف گیر مستقر هستند و طبق آخرین آمار هم اکنون ۲۰ اکیپ به صورت فعال در جاده های استان در حال فعالیت و باز نگاه داشتن جاده ها هستند.

مقبلی گفت: طبق پیش بینیهای هواشناسی در روزهای آینده نیز احتمال بروز بارش در استان کرمان وجود دارد و به همین دلیل اکیپهای راهداری در آماده باش قرار دارند.

وی ادامه داد: اکیپهای راهداری به صورت سیار و ثابت در جاده های شمال استان کرمان مستقر هستند و با ۲۵۰ ماشین آلات سنگین مجهز شده اند.

وی از مردم نیز خواست با توجه به یخبندان در جاده ها از تردد های غیر ضروری خودداری کنند.