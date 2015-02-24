نمایشگاه «کلک ساحل» توسط انجمن خوشنویسان ایران در گناوه برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه صبح سه‌شنبه در این آئین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه حاصل کار چندین ماه از هنرمندان خوشنویس گناوه با مدرک ممتاز و فوق ممتاز است که همگی از افتخارات هنری شهرستان گناوه محسوب می شوند.

علیرضا سبحانی گفت: نمایشگاه کلک ساحل بعد از نمایشگاه نینوا دومین نمایشگاهی است که توسط انجمن خوشنویسان ایران شعبه گناوه در سال جاری در شهر گناوه برگزار شده است.

سبحانی بیان داشت: آثاری که در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته شده در حوزه خط نستعلیق، شکسته نستعلیق، سیاه مشق، ثلث و نقاشی خط هستند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: امیدوارم که این نمایشگاه مقدمه‌ای برای حضور بیشتر خوشنویسان ما در عرصه مسابقات و فستیوال‌های بین المللی که در سطح کشور برگزار می شود، باشد.

سبحانی تاکید کرد: ما از نظر استعدادهای هنری خوشنویسی بسیار غنی هستیم و این را مدیون زحمات استاد سلامی زاده هستیم.

وی متذکر شد: استاد سلامی‌زاده در طول سال کلاس‌های آموزشی خودشان را برگزار کردند و هیچ‌وقت کلاس‌ها حتی با یک یا دو نفر تعطیل نشده است و این نشانگر عشق وافر این هنرمند خوشنویس به رشته هنری خودش است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در پایان گفت: استاد سلامی زاده موفق شده است که تاکنون ۱۴ تن خوشنویس ممتاز علاوه بر فوق ممتاز و هادی را به جامعه هنری شهرستان گناوه تحویل و معرفی کند.

ارائه ۳۰ اثر خوشنویسی از استادان ممتاز و فوق ممتاز

مدیر اجرایی نمایشگاه کلک ساحل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه ۳۰ اثر از آثار هنرمندان خوشنویس گناوه به معرض دید عموم از ۴ تا ۱۰ اسفندماه گذاشته شده است.

امین رستمی گفت: آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه آثاری از استاد عباس سلامی زاده، جلیل جهازی، علی تاسا، فریدون بیاتی، محمد عباسی، مجتبی عباسی، صدیقه محمدی، باقرکیارستمی، امین رستمی و علیرضا بازداری هستند.

رستمی با تقدیر از حضور چشمگیر هنرمندان و مسئولان در آیین گشایش این نمایشگاه بیان داشت: اشرف حیاتی نیز تنظیم حاشیه و پاست پارتو این آثار را انجام داده است و امیدوارم این نمایشگاه بتواند رضایت هنردوستان گناوه ای را فراهم کند.