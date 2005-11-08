  1. هنر
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۰

/ شمارش معكوس تا آغاز هفته كتاب /

ستاد برگزاري هفته كتاب در مشهد تشكيل شد

ستاد برگزاري سيزدهمين هفته كتاب جمهوري اسلامي در ساختمان فرمانداري مشهد تشكيل شد .

به گزار ش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، در اين جلسه كه با حضور  فرماندار  مشهد و رئيس و معاون  فرهنگي اداره ي فرهنگ و ارشاد اسلامي  شهرستان مشهد برگزار شد ، برنامه هاي  پيشنهادي اداره  ارشاد اسلامي براي اجراي  هر چه بهتر  هفته ي كتاب  در مشهد مورد بررسي قرار گرفت  .

در برنامه پيشنهاد شده از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي عناوين هاي اين هفته  به شرح زير اعلام شده است : شنبه  28/8 كتاب و پديد آورندگان –  يكشنبه 29/8 كتاب ، صنعت و كارگر   – 30  /8 كتاب و دانش آموز – 1/9 كتاب و دانشجو – 2/9 كتاب ، كتابدار و اطلاع رساني – 3/9 كتاب ، خادمان نشر و حاميان نسخ خطي – 4/9 كتاب و رسانه – 5/9  كتاب و مذهب – 1 شنبه  6/9 كتب ، كودك و نوجوانان  - 2 شنبه 7/9 كتاب و بسيج .

به گزارش مهر ، درجلسه مذكورمسئولين ادارات و سازمانهاي مختلف درمشهد حاضر بودند ، مقررشد تا پس از مطالعه برنامه هاي پيشنهادي اداره ارشاد  تدوين برنامه هاي نهايي از سوي هر اداره و سازمان ، برنامه هاي  مدون نهايتا تا 25 آبان ماه  به اداره ي فرهنگ و ارشاد مشهد كه مسوليت  دبيرخانه ستاد را نيز به عهده دارد فرستاده مي شود تا درجلسه اي در همين روز برنامه نهايي هفته كتاب تعيين شود .

 

کد مطلب 250556

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها