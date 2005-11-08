ستاد برگزاري هفته كتاب در مشهد تشكيل شد

به گزار ش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، در اين جلسه كه با حضور فرماندار مشهد و رئيس و معاون فرهنگي اداره ي فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان مشهد برگزار شد ، برنامه هاي پيشنهادي اداره ارشاد اسلامي براي اجراي هر چه بهتر هفته ي كتاب در مشهد مورد بررسي قرار گرفت .

در برنامه پيشنهاد شده از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي عناوين هاي اين هفته به شرح زير اعلام شده است : شنبه 28/8 كتاب و پديد آورندگان – يكشنبه 29/8 كتاب ، صنعت و كارگر – 30 /8 كتاب و دانش آموز – 1/9 كتاب و دانشجو – 2/9 كتاب ، كتابدار و اطلاع رساني – 3/9 كتاب ، خادمان نشر و حاميان نسخ خطي – 4/9 كتاب و رسانه – 5/9 كتاب و مذهب – 1 شنبه 6/9 كتب ، كودك و نوجوانان - 2 شنبه 7/9 كتاب و بسيج .

به گزارش مهر ، درجلسه مذكورمسئولين ادارات و سازمانهاي مختلف درمشهد حاضر بودند ، مقررشد تا پس از مطالعه برنامه هاي پيشنهادي اداره ارشاد تدوين برنامه هاي نهايي از سوي هر اداره و سازمان ، برنامه هاي مدون نهايتا تا 25 آبان ماه به اداره ي فرهنگ و ارشاد مشهد كه مسوليت دبيرخانه ستاد را نيز به عهده دارد فرستاده مي شود تا درجلسه اي در همين روز برنامه نهايي هفته كتاب تعيين شود .