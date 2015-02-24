سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه اخیر نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر آموزش و پرورش با هیات رئیسه مجلس گفت: استیضاح آقای فانی از مدت ها پیش با ۶۰ امضا به هیات رئیسه تقدیم شده و اگر مجددا برای جمع آوری امضا به صحن بیاید شاید به ۱۵۰ امضا نیز برسد.

وی افزود: هیات رئیسه مجلس نیز فرصت زیادی در این رابطه در نظر گرفت تا شاید به نقطه نظر مشترکی با وزیر آموزش و پرورش و استیضاح کنندگان برسد، اما این نشست ها بی نتیجه بوده است چراکه روند مدیریت در آموزش و پرورش روند خوبی نیست و فرهنگیان به ویژه از مدیریت اقتصادی این وزارتخانه راضی نیستند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در توضیح این مطلب عنوان کرد: منابع مالی آموزش و پرورش در حال هدررفت است و تصمیمات غیر کارشناسی گرفته می شود و مواضع و اظهارنظرهای مدیریت فعلی نیز در جهت ارتقای جایگاه فرهنگیان نیست؛ به عنوان مثال یکی از مطالبات اصلی فرهنگیان این بوده است که اگر آموزش و پرورش و دولت بنا دارد مطالبات قانونی فرهنگیان را پرداخت کند، آن را دائم رسانه ای نکند؛ مگر دیگر دستگاه ها پرداخت مطالبات معمولی کارکنان خود را تا این قدر رسانه ای می کنند!؟

نقوی حسینی ادامه داد: یکی از درخواست های ما این بوده است که در رابطه با مسائل معیشتی کرامت فرهنگیان حفظ شود و بارها به شخص وزیر تذکر داده ایم که چرا وقتی هنوز مطالبه ای پرداخت نشده، این قدر مصاحبه می کنید و آن را همه جا رسانه ای می کنید؟ اما این اتفاق مدام تکرار می شود.

شیوه برخورد هیات رئیسه مجلس با استیضاح فانی خلاف آیین نامه است

وی با اشاره به جلسات اخیر نمایندگان استیضاح کننده و اصرار آنها برای اعلام وصول طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: فکر می کنم هیات رئیسه هم باید به آیین نامه عمل کند، چون این شیوه تصمیم گیری هیات رئیسه خلاف آیین نامه است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در ادامه در پاسخ به این پرسش که اشکال اساسی مدیریت آموزش و پرورش از دیدگاه نمایندگان چیست اظهار داشت: اشکال اینجاست که حلقه مدیریتی اطراف وزیر خیلی افراطی تر از افرادی مانند آقای نجفی هستند، هرچند فقط یکی از موارد مد نظر استیضاح کنندگان مسائل سیاسی است.

تاثیر مسائل سیاسی، مدیریت ضعیف مالی و بسته حمایتی مدارس غیر دولتی در استیضاح

نقوی حسینی افزود: بحث اصلی و عمده فرهنگیان مسائل معیشتی و مدیریت ناصحیح منابع مالی و نیروی انسانی است و تصمیماتی است که به آموزش و پرورش خسارت وارد می کند. همچنین عدم تناسب محتوای آموزشی با ساعات کلاس ها نیز مورد انتقاد است.

وی به اجرای بسته حمایتی مدارس غیر دولتی در سال تحصیلی جاری و واگذاری مدارس دولتی در قالب آن اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مسائل مدنظر استیضاح کنندگان نیز این طرح آموزش و پرورش است؛ مثلا فهرستی از کارکنان یک مدرسه دولتی واگذار شده را پیش من آورده اند که به رئیس مجلس هم ارائه دادم. در این فهرست فرد موسس غیر دولتی که مدرسه را در اختیار گرفته، ۶ یا ۷ معلم دیپلمه را برای تدریس در دوره ابتدایی که فوق العاده تخصصی است سر کلاس برده است و معلوم نیست اینها چه کسانی هستند و آیا دوره های تربیت معلم یا حداقل آموزش های تخصصی را گذرانده اند یا نه.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه علاوه بر این فهرست نمونه های دیگری هم در اختیار داریم خاطرنشان کرد: احتمال دارد استیضاح وزیر آموزش و پرورش تا قبل از عید به جریان بیفتد.