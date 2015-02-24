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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۵

شهبازی در گفتگو با مهر:

۱۸ هزار کلاس در فارس برای مهمانان نوروزی اختصاص یافت

۱۸ هزار کلاس در فارس برای مهمانان نوروزی اختصاص یافت

شیراز – رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش فارس گفت: ۱۸ هزار و ۳۰۰ کلاس در قالب هزار و ۹۶۰ مدرسه در سطح فارس برای اقامت مهمانان نوروزی اختصاص یافت.

خدابخش شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۶۸ پایگاه پذیرش، ۶۵ سالن ورزشی و تمامی خانه های معلم سراسر استان برای این امر اختصاص یافته اند.

وی با بیان اینکه در شیراز چهار پایگاه پذیرش فعال خواهد بود، افزود: در شیراز هفت هزار و ۵۶۹ کلاس در ۹۲۰ مدرسه، هشت سالن ورزشی، سه خوابگاه دانشگاه فرهنگیان و سه خوابگاه دانش آموزی و اردوگاه شهید دستغیب برای مهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش فارس اظهار داشت: سه هزار و ۶۵۰ نفر عوامل اجرایی طی ایام عید در ستادهای اسکان مشغول به فعالیت و ارائه خدمت خواهند بود.

شهبازی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی متنوعی نیز طی این ایام در نظر گرفته شده است، گفت: برگزاری نمازهای جماعت در پایگاه ها، برپایی ایستگاه های نقاشی و تلاوت قرآن برای کودکان، غرفه های فرهنگی و غرفه های صنایع دستی دانش آموزان و فرهنگیان هم برای فروش و هم برای دیدن و نمایشگاه های عفاف و حجاب و نمایشگاه های مذهبی از قبیل این برنامه ها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه درجه بندی کلاس ها در چهار گروه «ویژه»، «الف»، «ب» و «ج» خواهد بود، عنوان کرد: برای مهمانان فرهنگی تعرفه اقامت در گروه «ویژه» ۲۵ هزار تومان، در گروه «الف» ۲۲ هزار تومان، در گروه «ب» ۱۶ هزار تومان و در گروه «ج» ۱۲ هزار تومان خواهد بود.

رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: قیمت بر پایی چادر در محل نیز شش هزار تومان خواهد بود.

شهبازی اعلام کرد: از ۱۰ اسفند رزرو اینترنتی کلاس ها و از ۲۰ اسفند رزرو باشگاه فرهنگیان آغاز می شود.

وی گفت: تمام اماکن در نظر گرفته شده برای مهمانان نوروزی در این ایام، تحت پوشش بیمه حوادث هستند.

کد مطلب 2505563

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