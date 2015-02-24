افتتاح خط تولید آنزیم/ انحصار آمریکا و دانمارک شکست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد - مدیر طرح صنعتی خط تولید آنزیم در مراسم افتتاح این خط تولید، عنوان کرد: آنزیم‌های صنعتی به صورت عمده بیشتر در پاکستان تولید می‌شوند، ولی تولیدات این کشور جوابگوی نیاز دنیا نیست.

وی افزود: آنزیم‌ها بیشتر در حوزه صنایع شویندگی، صنایع غذایی، پزشکی و درمان، دام و طیور به ترتیب در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدیر طرح صنعتی خط تولید آنزیم اظهار داشت: طبق آمار رسمی عددی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان (۴۰ میلیون دلار) واردات آنزیم‌ها به کشور بوده است که ۳۴ درصد این واردات مربوط به شوینده‌ها و بعد از آن به صنایع غذایی و انرژي‌ مربوط می‌شود.

روستاآزاد اظهار داشت: بازار قیمت آنزیم در سطح دنیا در سال ۲۰۰۰، ۱۲ میلیون کرون دانمارک بوده که در سال ۲۰۱۲ این میزان دو برابر و نزدیک به ۲۱ میلیارد کرون شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون آنزیم‌ها در کشور وارداتی بوده است، افزود: واردات آنزیم‌ها در کشور بیشتر از دانمارک (در حدود ۴۰ میلیارد تومان)، آلمان، امارات (به عنوان واسطه) و ترکیه بوده است.

مدیر طرح صنعتی خط تولید آنزیم اظهار داشت: بازیگران اصلی تولید آنزیم در دنیا، شرکت «نووزاین» دانمارک و یک شرکت آمریکایی می‌باشند که این دو با هماهنگی یکدیگر، قیمت فروش آنزیم را در دنیا تعیین می‌کنند.

روستاآزاد در ادامه افزود: این دو شرکت قیمت یک نوع آنزیم را چهار هزار دلار برای یک کیلوگرم آنزیم تعیین کرده‌اند که اکنون ما می‌توانیم با قیمت ۲۰۰ دلار، آنزیم‌ها را در کشور تولید کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ما می‌توانیم با قیمت کمتری آنزیم را در کشور تولید کنیم، این دو شرکت تولیدکننده آنزیم مجبور شدند قیمت آنزیم‌ها را به ۴۰۰ دلار کاهش دهند.

روستاآزاد با اشاره به اینکه خط تولید صنعتی آنزیم‌ها در دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه‌اندازی شده، افزود: تولید آنزیم‌ها به صورت کامل، توجیه اقتصادی دارد که با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد تومانی می‌توان علاوه بر تامین داخل، آنزیم‌ها را به کشورهای دیگر صادر کرد.

مدیر طرح صنعتی خط تولید آنزیم با اشاره به اینکه پتانسیل صادرات آنزیم‌ها در کشور وجود دارد، افزود: افرادی که در این خط تولید فعالیت می‌کنند، فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه اصفهان هستند که همه در مقاطع دکتری تحصیل کرده‌اند.

وی افزود: آنزیم‌ها به دو شکل مایع و جامد وجود دارند که آنزیم‌ها در مایعات می‌تواند در تبدیل شیر به انواع لبنیات نیز استفاده شود و آنزیم‌های جامد در پودرهای شست‌‌وشو مورد استفاده قرار می‌گیرند.