حفظ آثار جنگ تحمیلی برای زنده نگهداشتن انقلاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی قبل از ظهر سه شنبه در دیدار مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم با وی، گفت: در عالم وجود و هستی هر چیز ۲ علت خاص دارد که یکی علت وجودی و دیگری علتی که بقا را نگه میدارد، که هر چیزی که دارای این دو علت باشد در هستی وجود پیدا میکند.
وی گفت: انقلاب یک پدیده است که در اثر تغییر دسته جمعی جامعه به وجود میآید.
استاد برجسته حوزه عنوان کرد: از آنجایی که انقلاب با رهبری امام خمینی(ره) بوده است بنابراین این انقلاب نیز وابسته به این شخص بزرگ است پس انقلابی ارزشی است.
وی افزود: امام خمینی(ره) انقلاب را به دست گرفته و خداوند نیز وی را با لبیک مردم کمک کرد.
آیت الله علوی گرگانی عنوان کرد: پس از ارتحال امام خمینی(ره) پرچم انقلاب به دست مقام معظم رهبری داده شد که این امر نشان دهنده این است که انقلاب باید در جامعه نگهداری شود.
وی با بیان اینکه باید آثار هشت سال دفاع مقدس را حفظ کنیم تا انقلاب همیشه زنده بماند، گفت: اثر زنده نگهداشتن انقلاب در ۲۲ بهمن و با حضور میلیونی مردم در راهپیمایی نشان داده شد.
مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران نمیخواهد با نیروی جنگ به سمت دشمنان برود اما در کنار آن منطق و رفتار ما باید جهانی شود.
آیت الله علوی گرگانی گفت: باید در مسیر انقلاب هر چه بزرگان دین گفتند را سرلوحه قرار دهیم تا بتوانیم دنیا را از انقلاب حیرت زده سازیم.
وی بیان کرد: چنانچه همه ملت ایران مطیع رهبری و مرجعیت باشند نتیجه این میشود که دنیا نمیتواند این انقلاب را نابود سازد.
مرجع تقلید شیعیان جهان در پایان گفت: خدمت رسانی در بنیاد حفظ آثار عملی بسیار گسترده و ارزشمند است.
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