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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۲

دهمیانی با مهر مطرح کرد؛

احتمال افزایش محرومیت کرار جاسم/ حرف‌های او بررسی می‌شود

احتمال افزایش محرومیت کرار جاسم/ حرف‌های او بررسی می‌شود

عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد ممکن است صحبت‌های جدید جاسم کرار محرومیت‌های جدیدی برای این بازیکن به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت‌الله دهمیانی در رابطه با حرف‌های کرارجاسم  و حمله کلامی‌اش به فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: معمولا کسی که مشمول تنبیه می‌شود، عکس‌العمل نشان می‌دهد اما در مورد این بازیکن که متاسفانه تمامی سوابقش حکایت از بد اخلاقی و حرکات دون از شان یک بازیکن حرفه‌ای دارد، باید این حرف‌ها بیشتر بررسی شود.

وی با بیان اینکه صحبت‌های امروز این بازیکن بررسی می‌شود؟، تاکید کرد: در صورت اثبات این صحبت‌ها، ممکن است این بازیکن مشمول محرومیت‌های جدیدی شود. البته باید حرف‌های این بازیکن را بررسی کرده و بعد در مورد حکم‌های بعدی نظر دهیم.

عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین گفت: اجازه بدهید ابتدا حرف‌های کرار جاسم را بررسی کنیم و پس از آن در مورد این بازیکن قضاوت کنیم.

کد مطلب 2505568

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