به گزارش خبرنگار مهر، عنایت‌الله دهمیانی در رابطه با حرف‌های کرارجاسم و حمله کلامی‌اش به فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: معمولا کسی که مشمول تنبیه می‌شود، عکس‌العمل نشان می‌دهد اما در مورد این بازیکن که متاسفانه تمامی سوابقش حکایت از بد اخلاقی و حرکات دون از شان یک بازیکن حرفه‌ای دارد، باید این حرف‌ها بیشتر بررسی شود.

وی با بیان اینکه صحبت‌های امروز این بازیکن بررسی می‌شود؟، تاکید کرد: در صورت اثبات این صحبت‌ها، ممکن است این بازیکن مشمول محرومیت‌های جدیدی شود. البته باید حرف‌های این بازیکن را بررسی کرده و بعد در مورد حکم‌های بعدی نظر دهیم.

عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین گفت: اجازه بدهید ابتدا حرف‌های کرار جاسم را بررسی کنیم و پس از آن در مورد این بازیکن قضاوت کنیم.