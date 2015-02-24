به گزارش خبرنگار مهر، عنایتالله دهمیانی در رابطه با حرفهای کرارجاسم و حمله کلامیاش به فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: معمولا کسی که مشمول تنبیه میشود، عکسالعمل نشان میدهد اما در مورد این بازیکن که متاسفانه تمامی سوابقش حکایت از بد اخلاقی و حرکات دون از شان یک بازیکن حرفهای دارد، باید این حرفها بیشتر بررسی شود.
وی با بیان اینکه صحبتهای امروز این بازیکن بررسی میشود؟، تاکید کرد: در صورت اثبات این صحبتها، ممکن است این بازیکن مشمول محرومیتهای جدیدی شود. البته باید حرفهای این بازیکن را بررسی کرده و بعد در مورد حکمهای بعدی نظر دهیم.
عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین گفت: اجازه بدهید ابتدا حرفهای کرار جاسم را بررسی کنیم و پس از آن در مورد این بازیکن قضاوت کنیم.
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