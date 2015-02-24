به گزارش خبرنگار مهر، محمد دره وزمی ظهر امروز سه شنبه در نشست با سرمایه گذاران قزاق معدن طلای ساریگونی شهرستان قروه اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان برای تسریع در بهره برداری معدن طلای ساریگونی قروه از تمامی ظرفیت های در اختیار خود استفاده می کند.

وی با اشاره به مطالبه جدی استان برای تسریع در افتتاح این طرح معدنی گفت: با تمام توان برای تسریع در اجرای پروژه و کیفیت در بهره برداری از معدن طلای ساریگونی در موعد مقرر قدم بر خواهیم داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ادامه داد: جدای از پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه کیفیت اجرای پروژه و مسائل زیست محیطی آن نیز باید مد نظر قرار بگیرد به گونه ای که اثرات مخرب زیست محیطی رعایت و کنترل شود.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع در استان کردستان عنوان کرد: مسائل زیست محیطی تخصصی است و قابل اظهار نظر برای همگان نیست و به همین دلیل باید بر اساس شاخص ها اظهار نظر صورت گیرد.

دره وزمی یادآور شد: باید با انجام کار کارشناسی دقیق خیال مردم بابت مسائل زیست محیطی آن راحت شود و به همین دلیل ما به عنوان سازمان صنعت، معدن و تجارت خواهان رفع مشکلات و پیشروی انجام طرح هستیم به گونه ای که گام ها به صورت دقیق و علمی برداشته شود تا در این زمینه بتوان گامی موثرتر در ایجاد اشتغال برای جوانان استان برداشته شود.

موریس ساتیاشویلی مدیر قزاق اجرای پروژه گفت: در حال حاضر بحث اکولوژیکی زیست محیطی برای ما بسیار مهم است و به دنبال شرکت صلاحیت دار و مشاور فنی در بخش زیست محیطی بر اساس استانداردها هستیم که به زودی این کار صورت خواهد پذیرفت و در این زمینه از شرکت های صلاحیت دار داخلی و استفاده از تجربیات یک شرکت بین المللی روسی استفاده خواهیم کرد.

مدیر قزاق اجرای پروژه معدن طلای ساریگونی قروه گفت: در دنیا کارخانه های دیگر را از صفر تا صد را به انجام رسانیده ایم و در این حوزه صلاحیت داریم از جمله این پروژه ها آفریقای جنوبی، قزاقستان و استرالیا است که به بهترین شکل ممکن اجرایی شده است.

وی پایان یادآور شد: تا آخر خرداد سال آینده کارخانه استحصال شمش طلا بهر بهره برداری خواهد رسید و بیشتر کارهای مربوط به استحصال طلا به شرکت های داخل کشور ایران واگذار می شود.