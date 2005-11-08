برگزاري مسابقات سواركاري با شعار« ورزش دشمن اعتياد است»

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقه 16 ورزشكاردر5 كيلومتري روستاي جبدراردبيل به سواركاري پرداختند كه در پايان ، عارف قروي با اسب سيبل ، يوسف فرجي با اسب قرمز و هاشم وليزاده با اسب ياشارعناوين اول تا سوم را به دست آوردند. ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره تربيت بدني مشگين شهر با اهداء جوايزي از3 نفراول و 6 نفربرتربعدي تجليل كردند.

