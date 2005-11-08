برگزاري مسابقات سواركاري با شعار« ورزش دشمن اعتياد است»

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقه 16 ورزشكاردر5 كيلومتري روستاي جبدراردبيل به سواركاري پرداختند كه در پايان ، عارف قروي با اسب سيبل ، يوسف فرجي با اسب قرمز و هاشم وليزاده با اسب ياشارعناوين اول تا سوم را به دست آوردند. ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره تربيت بدني مشگين شهر با اهداء جوايزي از3 نفراول و 6 نفربرتربعدي تجليل كردند.
يك دوره مسابقه اسب دواني با شعار« ورزش دشمن اعتياد است» درمشگين شهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقه 16 ورزشكاردر5 كيلومتري روستاي جبدراردبيل به سواركاري پرداختند كه در پايان ، عارف قروي با اسب سيبل ، يوسف فرجي با اسب قرمز و هاشم وليزاده با اسب ياشارعناوين اول تا سوم را به دست آوردند. ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره تربيت بدني مشگين شهر با اهداء جوايزي از3 نفراول و 6 نفربرتربعدي تجليل كردند.
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