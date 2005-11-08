  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۵۸

برگزاري مسابقات سواركاري با شعار« ورزش دشمن اعتياد است»

يك دوره مسابقه اسب دواني با شعار« ورزش دشمن اعتياد است» درمشگين شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقه 16 ورزشكاردر5 كيلومتري روستاي جبدراردبيل به سواركاري پرداختند كه در پايان ، عارف قروي با اسب سيبل ، يوسف فرجي با اسب قرمز و هاشم وليزاده با اسب ياشارعناوين اول تا سوم را به دست آوردند. ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره تربيت بدني مشگين شهر با اهداء جوايزي از3 نفراول و 6 نفربرتربعدي تجليل كردند.

کد مطلب 250557

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها