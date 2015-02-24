بررسی اعتراض فرمانداری به یک مصوبه

به گزارش خبرگزاری مهر،علی صابری، عضو شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز طی سخنان کوتاهی در نطق پیش از دستور یکصد و سی و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران در هفتم اسفند ماه، ابراز داشت: کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد وکالت مفختر به خدمت در جمهوری اسلامی ایران است و بدون وابستگی به دولت و هیچ قوه ای، ملتزم به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده ، هست و خواهد بود.

همچنین در ابتدای جلسه اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه «اخذ عوارض استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران» مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی در جریان بررسی این دستور، گفت: قدرت لابی بانک ها وحشتناک است چرا که هم اکنون ما پذیره بانک ها را در شهر تهران نمی گیریم. این در حالی است که دریافت پذیره بانک ها حق شهر است .

وی گفت: آن ها حتی عوارض استقرار را رد کرده و پذیره را هم پرداخت نمی کنند. بانک ها درآمد خوبی دارند و باید حق مردم تهران را بدهند.

مهدی چمران، رئیس شورا در ادامه تاکید کرد: این موضوع در همه کشور وجود دارد و دیوان عدالت آن را رد کرده است. پس از رد، در دولت مطرح شده و وزیر کشور آن را بخشنامه نکرده است. برداشت اشتباه این است که به دلیل اینکه بانک ها ملی هستند و در شهر خاصی نیستند، نباید عوارض شهری را پرداخت کنند.

در نهایت مقرر شد در پاسخ به اعتراض فرمانداری کلمه عوارض استقرار به بهای خدمات تغییر پیدا کند.