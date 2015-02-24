مصطفی سعادت طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیس جمهور به قم و مطالباتی که مدیریت شهری در این راستا پیگیری می‌کند، ابراز داشت: قم شهری است که از نظر توسعه شهری عقب‌ماندگی‌های بسیار دارد.

وی ادامه داد: با اینکه این شهر در طول سال ۱۵۰ روز خاص از نظر شلوغی و استقبال از زائران دارد اما کمبودهای غیر قابل اغماضی در زیرساخت‌های این شهر دیده می‌شود که با مسئولیت سنگین میزبانی از زائران کریمه اهل بیت(س) همخوانی ندارد.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم افزود: از طرفی قم پایگاه تشیع است و علوم این مکتب از حوزه علمیه قم به جهان صادر می‌شود که همین مسئولیت هم نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها در قم دارد.

وی توسعه و تعریض معابر را یکی از نیازهای فوری و جدی قم دانست که دولت باید نسبت به آن نگاه ویژه داشته باشد.

موضوع دیگری که سعادت طلب به آن اشاره کرد مشکلات شهرسازی در قم و ساخت و ساز بی ضابطه در این شهر بود.

توجه به بافت تاریخی قم

وی معتقد است دولت تا کنون به مقوله بافت تاریخی قم توجه خاصی نشان نداده و قسمت اعظمی از این بافت در معرض نابودی است.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم ابراز داشت: در محدوده استان اهتمام جدی برای پرداختن به موضوع بافت تاریخی وجود ندارد و شورای بافتی که باید عامل صیانت از این گنجینه تاریخی باشد هنوز در قم تشکیل نشده است.

وی گفت: مشکل دیگر ساخت و ساز بی ضابطه و بدون کنترل است که به سیمای شهری و معماری اسلامی ضربه زده و شرایط نامناسبی برای شهر قم به عنوان پایگاه تشیع ایجاد کرده است.

سعادت طلب با اشاره به اینکه برای حل این مشکل لازم است نگاه مدیران به مسئله ساخت و ساز تغییر کند، گفت: ساختمان‌سازی یک موضوع اقتصادی نیست بلکه ساختان و خانه محل زندگی و آرامش و مایه سلامت روان افراد است.

وی گفت: فضای ساختمان‌سازی در شهر ما دارد به سوی نگاه درآمدی صرف می‌رود و این برای ما یک هشدار است.

حمایت از قطار شهری قم

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم یکی از موضوعات مهم دیگر را که دولت باید پیگیری کند مسئله حمل و نقل عمومی در شهر قم دانست.

وی ادامه داد: پروژه‌های قطار شهری برای شکل گرفتن نیاز به کمک دولت دارند و اگر این حمایت نباشد، این طرح‌ها به این زودی به جایی نمی‌رسند.

سعادت طلب با اشاره به لزوم احداث خط B متروی قم گفت: اگر این خط از ترمینال تا شهرک پردیسان امتداد یابد خیابان‌های شلوغی مانند خیابان امام، محور اطراف حرم، خیابان ارم و... و. را در برمی‌گیرد و بار ترافیک این محورها را کاهش خواهد داد.

پرداخت معوقات نهادهای دولتی

وی با اشاره به کارایی مترو از لحاظ حمل و نقل بالا است و ضایعات شهرسازی آن در حد صفر افزود: هر اندازه در زمینه مترو سرمایه‌گذاری شود، اتفاق مثبتی در شهر رخ خواهد داد.

وی با اشاره به هزینه سنگین پروژه‌های قطار شهری عنوان داشت: دولت همین الان هم تقریبا ۴۰۰ میلیارد تومان در زمینه معوقات نهادها به شهرداری قم بدهکار است و اگر این بدهی پرداخت شود تحول خوبی در شهر قم به وجود خواهد آمد.