سیستم های پرداخت کم هزینه در تاکسیرانی قزوین به کار گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین مصطفی کاشی پزها بیان کرد: یکی از اقداماتی که سازمان تاکسیرانی شهردرای قزوین در اولویت کاری خود قرار داده استفاده از سیستم های با هزینه کم از طریق بازدید و بررسی تجربیات سازمان های تاکسیرانی شهرهای دیگر کشور است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از سیستم های پرداخت الکترونیک و جی پی اس با هزینه کم در سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین استفاده می شود.

وی عنوان کرد: سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین به منظور استفاد از بهترین سیستم ها و بکارگیری تجربیات موفق سازمان های تاکسیرانی شهرهای دیگر کشور بازدیدهایی از این سازمان ها به عمل آورده است که از جمله آن ها می توان به سازمان های تاکسیرانی شهرداری های مشهد و اصفهان و كرمانشاه اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین در رابطه با کیفیت اجرای این طرح تصریح کرد: سعی براین است پس از بازدید و بررسی سیستم های مورد استفاده در سازمان های تاکسیرانی شهرداری های مختلف کشور نقاط قوت و ضعف آن ها احصاء شده و ضمن رفع نقاط ضعف نسبت به استفاده از نقاط قوت در سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین اقدام شود.

کاشی پزها همچنین در مورد ضرورت اجرای این طرح و طرح هایی از این دست در تاکسیرانی شهرداری قزوین، خاطرنشان کرد: در بررسی های به عمل آمده یکی از مواردی که در سیستم حمل و نقل تاکسیرانی بسیار حائز اهمیت است، کم هزینه بودن سیستم های مورد استفاده است تا بتوانیم ضمن صرف کمترین هزینه ها بهترین خدمات را به شهروندان قزوینی ارائه دهیم.

اسلامی: توقف تاکسی در صورت درگیری تاکسیران بایکدیگر

دبیر هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین گفت: در صورتی که تاکسیرانان با یکدیگر درگیر شوند، خودروی تاکسی آن ها متوقف می شود.

مجید اسلامی افزود: وظیفه رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان تحت نظارت سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین برعهده هیئت انضباطی سازمان است.

وی عنوان کرد: از جمله تخلفاتی که توسط هیئت انضباطی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیمات لازم درمورد آن اتخاذ می شود، درگیری تاکسیرانان با یکدیگر است.

دبیر هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین تصریح کرد: در صورتی که دو تاکسیران در حین انجام وظیفه با یکدیگر درگیر شوند براساس جدول تخلفات هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین اگر درگیری برای نخستین بار رخ داده باشد، خودروی آن ها به مدت یک هفته متوقف می شود.

اسلامی خاطرنشان کرد: پس از توقف خودروها پرونده تاکسیرانان در هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین مطرح شده و نسبت به اخذ رأی در مورد آن ها اقدام می شود.

وی یادآور شد: از تاکسیرانان انتظار می رود در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان تلاش کرده و از درگیری با یکدیگر خودداری کنند زیرا به دلیل ارتباط با اقشار مختلف جامعه از آنان انتظار می رود از پرخاشگری خودداری کرده و برای دیگران الگو باشند.

عظیمی: کیوسک نظارت بر تاکسیرانی خط بازار به بهره برداری رسید

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین گفت: به منظور نظارت بر عملکرد خط بازار، غیاث آباد، کوثر و مینودر کیوسک تاکسیرانی در بازار قزوین به بهره برداری رسید.

داوود عظیمی افزود: یکی از مأموریت های اصلی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین نظارت برعملکرد تاکسیرانان فعال در خطوط مختلف درون شهری و برون شهری است.

وی اضافه کرد: براین اساس استقرار و راه اندازی کیوسک های تاکسیرانی در نقاط مختلف شهر قزوین در دستورکار سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین قرار گرفته است.

عظیمی تصریح کرد: همه روزه از صبح تا ۸ شب یک نیروی انسانی در این کیوسک مستقر است که بر نحوه ورود و خروج خودروهای تاکسی فعال در این خط نظارت می کند.

وی یادآور شد: شهروندان می توانند انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص نحوه فعالیت تاکسیرانان و دریافت کرایه اضافه توسط آنان را به مسئول کیوسک تاکسیرانی اطلاع دهند.