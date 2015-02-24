فرهنگ غنی آذربایجان معرفی شود/آسیب پذیری فرهنگ نتیجه کم کاری خواص

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی سه شنبه در آیین رونمایی از کتاب منتشا با اشاره به فرهنگ غنی آذربایجان آن را نشانگر هویت رفیع این منطقه و معرفی این فرهنگ را وظیفه تک تک هنرمندان دانست و افزود: متاسفانه تا کنون در خصوص این ظرفیت فرهنگی کارهای در خور شانی صورت نگرفته لذا بر عهده خواص است که در این عرصه نقش اساسی ایفا کنند.

وی در ادامه با اشاره به آسیب پذیری فرهنگی جامعه اظهار داشت: این مشکل بخاطر ناتوانی و کم کاری خواص در معرفی فرهنگ خود به سایر ملل است در حالیکه پرداختن به فرهنگ و فولکلور اقوام یک ضرورت است و در این بین باید پذیرفت که تنوع فرهنگ در ایران به عنوان یک فرصت است تا با نصب العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری در صیانت و حفظ فرهنگ ایرانی اسلامی بیش از پیش تلاش کنیم.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در حوزه نمایش های عامیانه و آیین های نمایشی آذربایجان تا به حال کتاب مدونی انتشار نیافته، تصریح کرد: کتاب «منتشا» با گردآوری و طبقه بندی نمایش های فولکلور آذربایجان که ما حصل تلاش هنرمند و مولف جوان استانمان است، سعی کرده گوشه ای از فرهنگ عامیانه آذربایجان را جهت آشنایی به هموطنان ارایه نماید.

میلانی در پایان سخننان خود گریزی به برنامه های سال ۹۴ حوزه هنری آذربایجان شرقی نیز زد و گفت: در سال آینده با توجه به افق چشم انداز ۱۴۰۴، تولید نمایش و نمایشنامه های بومی و فولکلور جزو اولویت های حوزه هنری خواهد بود و در این راستا از پایان نامه هایی که به این مقوله توجه نماید، حمایت خواهد شد.