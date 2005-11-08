كار گروه جامعه اطلاعاتي و علوم اسلامي قم در اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي شركت مي كند

به گزارش خبرنگار"مهر" در قم، حجت ‌الاسلام دكتر محمد تقي سبحاني، معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، با اعلام اين خبر گفت: جامعه اطلاعاتي وجه تمايز جهان امروز از عصر صنعت به شمارمي‌ آيد و امروز بشر در كوتاهترين زمان، كمترين هزينه، بالاترين سرعت و بيشترين حجم ممكن مي ‌تواند افكار، عقائد و اطلاعات خود را ارائه و يا از ديگران دريافت كند.



دبيركارگروه جامعه اطلاعاتي و علوم اسلامي دفتر تبليغات اسلامي گسترش شبكه ‌ها و بزرگراههاي جديد اطلاعاتي و افزايش كاربرد فناوريهاي نوين ارتباطي را يكي از شاخصه‌هاي دنياي كنوني دانست و افزود: حضور اين عناصر جديد دور جديدي از روابط و قواعد رفتاري را شكل داده و جهان را در آستانه شكل ‌گيري نظام جديدي از مناسبات بين‌المللي قرار داده است.

حجت الاسلام سبحاني با اشاره به برگزاري دومين اجلاس جامعه جهاني اطلاعاتي طي روزهاي 25تا 27 آبان‌ ماه در تونس، گفت: به طور طبيعي كشورهاي اسلامي به دليل برگزاري اجلاس در يك كشور اسلامي حضور فعالي در اين دوره خواهند داشت كه دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم نيز با همكاري مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي و با نظر شوراي عالي اطلاع رساني اقدام به تشكيل كارگروه جامعه اطلاعاتي و علوم اسلامي كرده و گزارش فعاليتها، دستاوردها و محصولات مؤسسات حوزوي از زمينه اطلاع رساني و ارتباطات، در نمايشگاه اجلاس ارائه مي شود.

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، مركز جهاني علوم اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، مؤسسه علمي ـ فرهنگي دارالحديث، سازمان حوزه ‌ها و مدارس علميه خارج از كشور، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، پايگاه اطلاع رساني سراسري اسلامي(پارسا)، پايگاه اطلاع رساني شيعه، مؤسسه فرهنگي ـ هنري تبيان، مؤسسه فرهنگي هنري ياسين و سازمان آموزش كامپيوتر نور اعضاي تشكيل دهنده اين كارگروه هستند.