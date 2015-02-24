معاون رییس جمهور به نقاش ۱۰ ساله ایرانی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست طی پیامی کسب جایزه اول مسابقه بین المللی نقاشی محیط زیست «جی کیو ای» در کشور ژاپن را تبریک گفت. وی در این پیام اظهار امیدواری کرده است که این استعدادها را باید متوجه اهمیت طبیعت و محیط زیست کنیم.
فاطمه محلاتی عضو ۱۰ ساله مرکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر راین در استان کرمان جایزه اول بخش بینالملل پانزدهمین مسابقه بینالمللی نقاشی محیط زیست «جی کیو ای» کشور ژاپن را از آن خود ساخت و چهار کودک و نوجوان ایرانی نیز دیپلم افتخار همین رقابت را به دست آوردند.
در این میان معاون رییس جمهور در پیام خود آورده است: ایران زمین، زادگاه دلهای بزرگ، عزمهای قوی و استعدادهای درخشانی است که البته فرصتی بیشتر می طلبند تا شناخته و شناسانده شوند. کسب جایزه اول مسابقه بینالمللی نقاشی محیط زیست ژاپن از سوی خانم فاطمه محلاتی دانشآموز کلاس پنجم دبستان زینبیه شهر راین استان کرمان گواه همین استعدادها است.
ابتکار در بخش دیگری از این پیام با بیان این که محیط زیست شکننده کشور، اینک میتواند به همین عزمها دل خوش دارد، به این کودک ۱۰ ساله تبریک گفته و از مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که این امکان را فراهم آوردند نیز تشکر کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان آرزو کرده است که تلاش مسئولان در زمینههای مختلف به شکوفایی هر چه بیشتر این استعدادها بینجامد و دختران و پسران عزیز ما بیش از پیش صاحب رتبههای برتر جهانی و اثربخشی در عرصه داخلی شوند.
فاطمه محلاتی پیش از این نیز به همراه ۶ کودک و نوجوان دیگر ایرانی موفق به کسب دیپلم افتخار شانزدهمین مسابقه بینالمللی نقاشی کودکان انجمن هنری «نوا زاگورا» کشور بلغارستان شد.
هر ۲ نقاشی این دختر افتخار آفرین ایرانی فضای رنگارنگ مزرعهای روستایی را به تصویر کشیده است که کشاورزان در آن به کشت و کار مشغول هستند.
این در حالی است که در پانزدهمین دوره جشنواره ژاپن که با موضوع «زمین: سیاره شگفتانگیز» در سال ۲۰۱۴ برگزار شد، از میان ۲۰ هزار اثر از ۸۱ کشور جهان، آثار ۴۳ عضو کانون سراسر کشور شرکت داشتند.
مهتاب عزیزی عضو ۸ ساله مرکز شماره ۸ کانون کرمانشاه، انیس کیانیزاده ۱۰ ساله از بشرویه خراسانجنوبی، لیلا جعفری ۱۴ ساله از دولتآباد اردبیل و زهرا جعفری ۱۴ساله از زاهدان در استان سیستان و بلوچستان نام ۴ عضو دیگر مراکز کانون است که دیپلم افتخار همین بخش از مسابقه را به دست آورده بودند.
ارسال پیامهای تبریک از سوی مسئولان کشور برای کودکان و نوجوانان برگزیده مسابقههای هنری بیتردید باعث تشویق استعدادهای نابی می شود که در گوشه گوشه سرزمین ایران زندگی میکنند.
مدتی پیش، رسول خادم قهرمان المپیک و جهان و رییس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با اهدای لوحهای تقدیر جداگانهای از برگزیدگان ایرانی چندین مسابقه بینالمللی نقاشی کودکان ونوجوانان در سطح جهان قدردانی کرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با دارا بودن ۹۰۰ مرکز فرهنگیهنری ثابت، سیار شهری و روستایی و کتابخانههای پستی در سراسر کشور همه ساله منتخبی از آثار نقاشی اعضای خود را به دهها مسابقه معتبر بینالمللی در سطح جهان ارسال میکند.
در همین حال مسابقه بینالمللی نقاشی تهران نیز رویدادی هنری در عرصه نقاشی است که از سوی کانون برگزار میشود و در مهر ۱۳۹۳ هفتمین دوره آن با موضوع سفر و با ارسال ۷هزار و ۷۰۰ اثر نقاشی از ۳۲ کشور جهان برپا شده بود. این دو سالانه در هشتمین دوره خود قرار است با موضوع «آب مایه حیات و زندگی همه موجودات جهان هستی» برگزار شود.
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