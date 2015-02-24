سری سوم «ستایش» در حال نگارش است

امیر محمد زند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته سعید مطلبی نویسنده سریال «ستایش» را دیدم و او اعلام کرد در حال نگارش سری سوم این سریال پرمخاطب است

وی افزود: به نظر می رسد مخاطبان حتی از خارج از کشور نیز پیگیر این موضوع هستند که «ستایش» چگونه ادامه پیدا می کند.

این بازیگر تاکید کرد: من هم نمی دانم سری سوم به کجا خواهد رسید. امیدوارم که نگارش به خوبی انجام شود و من هم در اولین فرصتی که پیش بیاید، در خدمت پروژه خواهم بود.

مجموعه تلویزیونی «ستایش» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما است که به کارگردانی سعید سلطانی تا به حال دو سری از آن ساخته شده است.