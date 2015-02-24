  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۴

امیر محمد زند به مهر خبر داد:

سری سوم «ستایش» در حال نگارش است

سری سوم «ستایش» در حال نگارش است

امیر محمد زند بازیگر سری دوم «ستایش» از نگارش سری سوم این مجموعه توسط سعید مطلبی خبر داد.

امیر محمد زند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته سعید مطلبی نویسنده سریال «ستایش» را دیدم و او اعلام کرد در حال نگارش سری سوم این سریال پرمخاطب است

وی افزود: به نظر می رسد مخاطبان حتی از خارج از کشور نیز پیگیر این موضوع هستند که «ستایش» چگونه ادامه پیدا می کند.

این بازیگر تاکید کرد: من هم نمی دانم سری سوم به کجا خواهد رسید. امیدوارم که نگارش به خوبی انجام شود و من هم در اولین فرصتی که پیش بیاید، در خدمت پروژه خواهم بود.

مجموعه تلویزیونی «ستایش» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما است که به کارگردانی سعید سلطانی تا به حال دو سری از آن ساخته شده است. 

کد مطلب 2505592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها