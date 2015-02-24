اظهار رضایت از میزبانی جام جهانی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ایک جونگ کیم نماینده کره ای اتحادیه جهانی کشتی با بیان این مطلب افزود: ایرانی‌ها همیشه میزبانان خوبی برای برگزاری مسابقات هستند اما مسابقات جام جهانی نسبت به مسابقات قبلی بهتر و با نظم بیشتری انجام شد.فدراسیون کشتی و کادر اجرایی آن در برگزاری مسابقات بسیار قوی عمل می کنند و این یک امتیاز برای کشتی ایران است.

وی تصریح کرد: مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در تهران در سطح بالایی برگزار شد به طوری که هیچ مشکلی در امر برگزاری این رقابت ها از طرف تمامی مسئولان اعلام نشد.

عضو اتحادیه جهانی کشتی در مورد این سئوال که ایران می‌تواند میزبان مسابقات مهمتری همچون رقابتهای جهانی باشد، افزود: اگر مشکل حضور همزمان زمان در رقابتهای جهانی حل شود شما می‌توانید به خوبی رقابتهای جهانی و یا آسیایی را برگزار کنید زیرا شما هم در امر برگزاری بسیار با تجربه هستید و هم اینکه مردم مهمان نواز و خوبی دارید.

وی در مورد برگزاری بزرگترین تورنمنت کشتی جهان در ایران اظهار داشت: از برگزاری این رویداد به طور کامل مطلع هستم، این که ایران در برگزاری چنین مسابقاتی پیشگام است برای اتحادیه جهانی و کشتی جهان بسیار مفید است و ما امیدواریم دیگر کشورها نیز در این زمینه فعال شوند.

کیم در مورد برگزاری مسابقات در ایران با قوانین مدنظر اتحادیه جهانی کشتی افزود: ایران تنها کشوری است که طی یکسال گذشته تمامی مسابقات خود را با توجه به قوانین مدنظر اتحادیه جهانی از جمله برگزاری مسابقات بر روی سکو و نورپردازی انجام داده است و اتحادیه جهانی منتظر مشخص شدن نتایج مثبت آن برای ارائه به سایر کشورها است.

وی در مورد حضور نمایندگان ایران در بخش های مختلف اتحادیه جهانی کشتی تصریح کرد: به نظر من حضور ایرانی ها در کمیسیون های اتحادیه جهانی کشتی با توجه به تجربه بسیار بالای آن ها در کشتی می تواند به پیشرفت کشتی در جهان کمک شایانی نماید.

نماینده کره‌ای اتحادیه جهانی کشتی در مورد رسول خادم و حضورش در فدراسیون کشتی، اظهار کرد: رسول خادم با توجه به شرایط سنی و حضور موفق در کشتی جهان می‌تواند در کشتی ایران بسیار موثر باشد، ضمن اینکه خادم به عنوان یک مربی بسیار خوب عمل کرده است.

وی در ادامه در مورد حضور نماینده ایران در بین اعضای اتحادیه جهانی تصریح کرد: ما به عنوان یک کشور آسیایی قطعا از حضور نماینده ایران در اتحادیه جهانی استقبال می کنیم و فکر می کنم که کشورهای آسیایی باید همه در کنار هم باشند.

کیم در پایان در مورد سطح کشتی ایران در جهان هم گفت: کشتی ایران در سطح بسیار بالایی است به طوری که شما در رقابت های المپیک لندن یکی از بهترین نتایج را بدست آوردید اما با توجه به اینکه در المپیک برزیل اوزان کشتی از 14 وزن به 12 وزن کاهش می یابد کار برای شما دشوار است.