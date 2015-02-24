نحوه پذیرش دستیار پزشکی تغییر کرد/ الزام گذراندن ۹ماه پزشکی عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در نشست خبری درباره تغییرات مهم آموزش پزشکی با بیان این مطلب افزود: در هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی طرح تحول پذیرش دستیار تخصصی که سال ها مطرح بوده است به تصویب رسید.

وی افزود: ما معتقدیم با وجود اینکه آزمون دستیاری عادلانه است اما ۲۰۰ سئوال چهار گزینه ای نمی تواند روش مناسبی برای پذیرش نیروی تخصصی پزشکی نسیت. در حال حاضر ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ نفر در ۳۵ دانشگاه بر اساس بالاترین نمره های کسب شده در آزمون پذیرفته می شوند.

تغییرات در آزمون ۹۴ اعمال نخواهد شد

معاون آموزشی وزار بهداشت گفت: نقایص زیادی به شیوه پذیرش دستیار تخصصی وارد بود و با توجه به حساسیت های موجود این مصوبه زمان زیادی طول کشید که به تصویب برسد. اما این تغییرات در آزمون دستیاری سال ۹۴ اعمال نمی شود و آزمونی که در اردیبهشت ما ۹۴ برگزار می شود بدون تغییر است.

وی تاکید کرد: این تغییرات در راستای این رخ می دهد که در آزمون دستیاری باید غیر از تست چهارجوابی عوامل دیگری هم مد نظر قرار گیرد. افراد در رشته های مختلف شانس مساوی دارند اما هیچ تفاوتی نمی کرد که چطور پاسخ می دهند . برای همین موضوع گروه بندی در نظر گرفته شده است.

ضیایی اظهار داشت: ۵ زیر گروه جراحی های اصلی(ماژور)، جراحی های فرعی (مینور)، کودکان، داخلی و سایر دروس تعریف شده است که هر کدام ضریب های متفاوتی دارند و فرد باید نمره تراز بندی شده را هر زیر گروه را کسب کند. این نمره ۸۵ درصد نمره اصلی فرد را تشکیل می دهد. این امر کمک می کند که فرد به رشته مورد علاقه خودش نزدیک تر شود.

وی یادآور شد: متاسفانه دوره اینترنی فراموش شده است و بخش های بالینی و نمرات افراد در این دوره ها و بخش ها در آزمون دستیاری تاثیر نداشت . به همین منطور معدل پزشکی عمومی افراد هم بسیار مهم است که نمرات تراز شده افراد در آزمون تاثیر ۵ درصدی خواهد داشت. در واقع معدل پزشکی عمومی داوطلبان آزمون دستیاری به صورت تراز شده در نمره نهایی ۵ درصد تاثیر دارد.

اختصاص ۱۰ درصد نمره پیش کارورزی به نمره دستیاری

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: ۱۰ درصد نمره فرد نمره پیش کارورزی داوطلب خواهد بود که این نمره نیز بر اساس فرمول های آماری در سال های مختلف تراز شده و قابل مقایسه هستند. حداکثر تعداد رشته های انتخابی هم تغییر می کند. در حال حاضر در برخی از کشورها تعداد انتخاب تنها به یک انتخاب محدود است و یا حداکثر پنج انتخاب. اما در آزمون دستیاری در کشور ما داوطلبان ۲۸ رشته را در ۳۵ دانشگاه می توانند انتخاب کنند که این امر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

محدودیت انتخاب به ۵ رشته

وی اضافه کرد: داوطلبان فقط می خواستند قبول شوند و بعد مشکلاتی نظیر جابجایی و تغییر رشته پیدا می کردند که از نظر حرفه ای مسائل زیادی را ایجاد می کرد. برای همین موضوع این تغییرات در آزمون دستیاری از سال ۹۵ هم اعمال می شود و انتخاب رشته در سال اول اجرا به پنج رشته و از سال دوم به بعد به ۳ رشته محدود می شود اما داوطلبان در انتخاب محل محدودیتی ندارند. ضمن آنکه انتخاب رشته قبل از آزمون انجام می گیرد.

الزام گذراندن دوره پزشکی عمومی برای داوطلبان دستیاری

ضیایی خاطرنشان کرد: تغییر مهم دیگری که در آموزش پزشکی رخ داده این است که هر فردی که می خواهد در دوره دستیاری ادامه تحصیل دهد باید ۹ ماه دوره پزشکی عمومی بگذراند. فرد باید توانایی یک پزشک عمومی را به طور کامل داشته باشد. البته این تغییر در کارگروه معین به تصویب رسیده و هنوز به تصویب نهایی شورای آموزش پزشکی و تخصصی نرسیده است. در حال حاضر جزئیات اجرایی آن مورد بحث قرار دارد.

وی یادآور شد: موضوعاتی مثل مصاحبه و اخذ توصیه نامه برای پذیرش دستیاری نیز مورد بحث قرار دارد اما به توافق نهایی درباره آن نرسیدیم. ضمن اینکه مسائل اخلاق حرفه ای هم باید رعایت شود. البته دورنمایی که ما برای آزمون دستیاری در نظر گرفته ایم کاهش وزن آزمون کتبی به ۵۰ درصد است. البته ممکن است بخشی هم به دانشگاه ها واگذار شود که البته این موضوع به تصویب نرسیده است.

دستیاران تخصصی باید یکسال بعد از پایان دوره در آزمون دانشنامه شرکت کنند

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تغییر دیگری که در حوزه دستیاری تخصصی رخ داده است، گفت: کسانی که تخصص را به پایان می رسانند به عنوان دستیاران سال آخری از اهمیت زیادی برای بخش های بالینی و دانشگاه ها برخوردارند اما در عمل به دلیل اینکه این افراد بلافاصله می خواهند در آزمون دانشنامه شرکت کنند بخش ها را ترک می کنند و وقت خود را در کتابخانه می گذرانند.

وی افزود: به همین منظور در کارگروه معین مصوب شد که دستیارانی که در شهریورماه تحصیل خود را به پایان می رسانند یا در اردیبهشت ماه سال بعد یا شهریورماه سال بعد از فارغ التحصیلی یعنی ۹ تا یک سال بعد از پایان دوره حق دارند که در آزمون دانشنامه شرکت کنند. در این مدت باید یک کارنامه ای هم ارائه دهند. این تغییر هم از سال ۹۵ اجرایی می شود.