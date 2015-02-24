جشنواره حرکات اصلاحی دانش آموزی کشور در اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره پیش از ظهر امروز به میزبانی ناحیه سه آموزش و پرورش اهواز و با حضور مدیرکل دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری همایش و جلسه پرسش و پاسخ ویژه تعدادی از دبیران تربیت بدنی به نمایندگی از کلیه استان ها افتتاح شد.

مدیر کل دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش پس از پایان همایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه آغاز به کار فعالیت های حرکات اصلاحی وزارت آموزش و پرورش گفت: این حوزه با توجه به نیاز و ضرورت های پیش آمده، زیر نظر دفتر تربیت بدنی وزارتخانه و از سال ۷۸ رسما آغاز به کار کرد و در این سال ها فراز و نشیب ها و نقاط ضعف و قوت های بسیاری را تجربه کرده است. فعالیت اصلی حوزه حرکات اصلاحی زیر نظر گرفتن فعالیت های بدنی دانش آموزان در حین تحصیل و جلو گیری از به وجود آمدن ناهنجاری ها و ضعف های جسمانی در آن ها است.

وحید زینالی خامنه ادامه داد: این بخش از فعالیت های وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقش موثر خود در سلامت جامعه دانش آموزی ما نیاز به توجه ویژه ای دارد و برهمین اساس تصمیم گرفتیم تا جشنواره و همایش کشوری را در تقویم وزارت خانه قرار دهیم و خوشحالیم که امروز اولین جشنواره را با توجه به ظرفیت های بالای استان خوزستان در اهواز برگزار کردیم. این جشنواره با هدف ارتقای سطح دانش و بروز آوری علم حرکات اصلاحی میان مربیان ما برگزار می شود.

وی در خصوص میزبانی نخستین دوره این جشنواره کشوری توسط اهواز گفت: پس از برنامه ریزی های اولیه و دعوت مربیان از ۳۲ استان کشور و با توجه به حجم بالای کار بهترین گزینه میزبانی برای ما اهواز بود چون پیش از این برنامه های بزرگی را با موفقیت به میزبانی استان خوزستان داشتیم و هم اکنون نیز همکاران ما در اهواز بسیار خوب و حساب شده و آن طور که انتظار داشتیم جشنواره را به پیش بردند.

زینالی خامنه در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که وضعیت فعلی دانش آموزان مشکل دار در حوزه حرکات اصلاحی و آمار و ارقام موجود گفت: متاسفانه راجع به حرکات اصلاحی و موارد مرتبط با این حوزه تحقیقات کافی نداشتیم و آمار دقیقی از دانش آموزان مبتلا به هنجاریها و ضعف های بدنی نداریم ولی گزارشاتی از سراسر کشور به ما رسیده که حاکی از این است که جامعه فعلی ما دارای فقر حرکتی هستند و همین فقر حرکتی خود یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناهنجاری ها است.

مدیر کل دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این کم تحرکی دانش آموزان ناشی از پیشرفت تکنولوژی های جدید همچون رایانه و موبایل است که به عادت های حرکتی نامناسب دانش آموزان در استفاده از آنها ختم می شود و نیاز به اصلاح دارد.

وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر در حدود ۳۰۰ کانون فعال در حوزه حرکات اصلاحی در کشور داریم که در مجموع با فعالیت ۸۲۹ مربی مجرب اداره می شوند و با ارزیابی های دوره ای از جامعه دانش آموزی کشور در جلوگیری از ایجاد ضعف های بدنی، گام های موثری برمی دارند.