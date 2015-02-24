  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۳۲

حجت الاسلام حسینی:

۱۴ محفل قرآنی در مساجد و مدارس آذربایجان شرقی برگزار می شود

۱۴ محفل قرآنی در مساجد و مدارس آذربایجان شرقی برگزار می شود

تبریز - مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی گفت: امروز در مساجد و مدارس سراسر استان شاهد برگزاری ۱۴ محفل قرآنی خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید شهاب الدین حسینی سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری محافل قرآنی در استان گفت: برگزاری محافل مختلف قرآن کریم یکی از برنامه های جانبی مسابقات بین المللی قرآن است که طی آن قاریان استانی و کشوری در مساجد و حسینیه ها به تلاوت آیاتی کلام الله مجید می پردازند.

وی با اشاره به محافل ویژه مساجد گفت: قرائت قاری بین المللی،  جواد کاشفی و قاری استانی، حاج فرهاد موزن و سخنرانی حجت الاسلام اسماعیلی در امامزاده سید محمد کججانی ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد، همچنین گروه تواشیح رضوان به اجرای برنامه می پردازند.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: قاری بین المللی،  احمدی وفا در مسجد جامع تسوج از توابع شهرستان شبستر، قاری بین المللی صادق مسلمی در ولیعصر قاضی جهان شهرستان آذرشهر و قاری بین المللی وحید وکیلی در جامع شربیان شهرستان سراب  به قرائت خواهند پرداخت.

وی افزود: همچنین قرائت قاری مصری احمد شحات احمد و قاری بین المللی صادق حسینی در مسجد امامزاده یالدور شهرستان مرند و قاری استانی بکایی در مسجد امام خمینی سردرود برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به محافل ویژه مدارس نیز گفت: قاری مصری احمد شحات احمد، قاری بین المللی صادق مسلمی و قاری استانی، بخت آور  در امامزاده سید ابراهیم تبریز به قرائت قرآن خواهند پرداخت.

وی در خصوص محافل ویژه خواهران نیز گفت: قرائت قاری بین المللی، اسوار و قاری استانی خانم یاری در حسینیه قاضی جهان شهرستان آذرشهر، قاری بین المللی، وحید وکیلی در مسجد جامع شهرستان شبستر، قاری بین المللی، جواد کاشفی و قاری استانی، صادق حسینی در امامزاده سید حمزه تبریز و همچنین قرائت قاری بین المللی خانم اسوار و قاری استانی خانمنصیری  در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی در پایان اظهار داشت: قرائت قاری بین المللی سید جواد حسینی در تیپ ۱۲۱ تکاور تبریز، قاری بین المللی سید جواد حسینی در دارالقرآن بسیج مسجد امام خمینی شهرستان آذرشهر و قاری بین المللی احمدی وفاو قاری استانی سلطانی در موسسه جامعه القرآن تبریز برگزار می شود.

گفتنی است سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ۵ الی ۱۱ اسفند ماه درتبریز برگزار خواهدشد.

کد مطلب 2505601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها