برگزاری جشن نیکوکاری با شعار «اکرام فاطمی شور نیکوکاری» در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری اظهار کرد: زنگ جشن نیکوکاری ۱۳ اسفند در مدارس سراسر استان نواخته می شود و پایگاه های کمیته امداد در ۱۴ اسفند در پایگاه های ثابت خود پذیرای کمک های مردم است.

وی با بیان این که ۱۵ اسفند ماه نیز مصلی های سراسر استان کمک های مردمی را دریافت می کنند، گفت: ۱۰۰ روستای استان در جشن نیکوکاری امسال پیاده روی خانوادگی برگزار می کنند و در این پیاده روی ها قبوضی بین مردم توزیع می شود که صرف نیازمندان همان روستا می شود.

توزیع ۳۰۰ هزار پاکت احسان دانش آموزی

باغبانی افزود: امسال پایگاه های ثابت را در استان کاهش دادیم ولی همکاران ما با آرم امداد و با قبوض مشخص به مردم مراجعه می کنند و از طریق سیستم بسیج ادارات نیز کمک های مردم را جمع آوری می کنند.

وی تصریح کرد: در کل مدارس استان نیز جشن نیکوکاری برگزار می شود و ۳۰۰ هزار پاکت احسان بین دانش آموزان توزیع می شود وکمک ها نیز در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار می گیرد.

اجرای ۲۰ هزار طرح خود اشتغالی مددجویان امداد

باغبانی در ادامه با بیان این که طی ۵ سال گذشته بیش از ۲۰ هزار طرح خود اشتغالی در استان برای مددجویان کمیته امداد اجرا شده است، گفت: ۸۴ درصد طرح های خود اشتغالی در این ۵ سال پایدار بود و تنها ۱۶ درصد طرح ها دارای انحراف شدند.

نظارت هوشمند بر طرح های خوداشتغالی امداد

وی در ادامه از نظارت هوشمند بر طرح های خود اشتغالی از ۱۴ اسفند در استان خبر داد و گفت: در این طرح ناظرین ما مجهز به تبلت می شوند و با اتصال به سامانه مرکزی بر طرح ها نظارت می کنند.

باغبانی همچنین از افتتاح نمایشگاه دستاوردهای اشتغال امداد در ۱۱ اسفند در گرگان خبر داد و گفت: در این مراسم از تعدادی کارآفرین نیز تجلیل می شود. تجلیل از بانوان نیکوکار و ترویج فرهنگ کسب و کار توسط دانشجویان امداد در ۱۰ اسفند در کانون طه از دیگر برنامه های این سازمان در روزهای پایانی سال است.