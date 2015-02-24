به گزارش خبرنگار مهر از شهرستان اهر، سید محمد عابدی سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی این شهرستان گفت: تاکنون ۹۰ درصد از نقاط شهری اهر به شبکه فاضلاب مدرن وصل است که امیدواریم کار اجرایی ۱۰ درصد باقیمانده نیز با همکاری ادارات ذیربط از سال آینده شروع شود تا تمام نقاط شهر اهر تحت پوشش فاضلاب مدرن قرار گیرد.

وی توسعه شهر اهر را دلیل تاخیر در اجرای قسمت های باقیمانده فاضلاب مدرن این شهر عنوان و تصریح کرد: علاوه بر این تولید پسماندهای بیمارستانی در شهرستان اهر نیز موضوع مهم دیگری در حوزه مدیریت پسماند این شهر است که انتظار داریم مسئولان ذیربط به صورت اصولی و کارشناسی این پسماندها را دفن کرده و جمع آوری و دفن اصولی زباله های تولید شده داخل شهر نیز باید ساماندهی شود.

فراندار شهرستان اهر در پایان با تأکید بر تجهیز کشتارگاه دام شهرستان به تجهیزات جدید و مدرن و دفن اصولی فضولات و لاشه های ناشی از کشتار دام در این محل گفت: سلامت و بهداشت مردم به یکی از دغدغه های اصلی دولت تبدیل شده و برای داشتن جامعه سالم و بهداشتی، مردم نیز باید در کنار دولت همکاری های لازم را داشته باشند تا دولت و به خصوص مسئولان بهداشتی در رسیدن به اهداف برنامه های مورد نظر موفق باشند.