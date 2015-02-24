به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی در تازه ترین نشست خبری خود که صبح امروز سه شنبه 5 اسفند ماه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه نهایی تفاهم نامه نیروی انتظامی و دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفت: این تفاهم نامه در حال نهایی شدن است و با توجه به نقطه نظرات هر دو دستگاه مسائل مربوط به این تفاهم نامه مراحل نهایی خود را سپری می کند و پیش بینی ما این است که تا پایان سال 93 شاهد امضای آن باشیم. امیدوارم با امضای این تفاهم نامه از سال 94 برنامه های فرهنگی به ویژه کنسرت های موسیقی با کمترین مشکل برگزار شود.

خواسته وزارت ارشاد ار مدیران رسانه ملی

وی با اشاره به انتقادهای مطرح شده رسانه ملی درباره فعالیت های وزارت ارشاد توضیح داد: صدا و سیما نهادی عمومی است که با توجه به ملی بودن آن طبیعی است که در بیان نظرات خود آزادتر باشد و مانند دستگاهی چون وزارت ارشاد نهاد مجری نیست که با توجه به وظایفش اظهار نظر کند. اما وزارت ارشاد خودش برگزار کننده جشنواره هاست و قطعا تلاش می کند که مشکلات به حداقل برسد و اتفاقا در این حوزه هم فقط به جنبه های مثبت ماجرا نگاه می کند.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: به طور حتم در فعالیت هایی که انجام می گیرد با توجه به نگاه ها و برداشت های صورت گرفته انتقاداتی هم وجود دارد. ما براساس ماموریت های مجموعه وزارت ارشاد برنامه های خود را اجرا می کنیم و اگر نقطه نظری هم در قالب انتقاد و یا پیشنهاد وجود دارد، می پذیریم. اما انتظار ما این است که ضمن کاهش این نگاه انتقادی دوستان، نقاط قوت ما نیز مورد توجه قرار گیرد. انتظار این است که در کنار انتقاد تشویق هم صورت بگیرد. به عنوان یک عضو وزارت ارشاد باز هم به دوستان صدا و سیما توصیه دارم که در کنار نقادی ها و پرداختن به نقاط منفی به نقاط قوت هم توجه کنند کما اینکه تاکید مقام معظم رهبری هم توجه به فرهنگ عمومی کشور است موضوعی که مورد نظر رسانه ملی نیز هست.

وزارت ارشاد نقشی در محدودیت هنرمندان ندارد

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا وزارت ارشاد در جهت رفع مشکلات جعفر پناهی اقدامی انجام نمی دهد، گفت: وزارت ارشاد وظیفه ای در جهت رفع مشکلاتی که برخی از افراد خودشان مسبب آنها بودند، ندارد چراکه مشکلات آنها به سایر بخش ها برمی گردد و در واقع می توان گفت این خود هنرمندان هستند که باید تلاش کنند محدودیت ها را از بین ببرند و با نزدیک شدن به فضای فرهنگ بومی کشور و پرداختن به شیوه هایی که در کشور ما مورد انتظار مردم است نسبت به پایان دادن مشکلات خود اقدام کنند.

معاون حقوقی امور استان ها و مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت های خود بیان کرد: ما نقشی در محدودیت برخی از هنرمندان نداشته و نداریم به طور حتم اگر موانع برطرف شود ارشاد به عنوان یک نهاد فرهنگی از کارهایی که در چارچوب ضوابط و قوانین انجام می گیرد حمایت خواهد کرد.

برای کمک به شهرداری تهران آماده هستیم

نوش آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم استفاده از پردیس تئاتر خاوران و مشکلات احتمالی وزارت ارشاد با شهرداری تهران توضیح داد: شهرداری نهادی نیمه دولتی است که بخشی از اعتبارات خود را از منابع دولتی و بخشی را از مشارکت های مردمی به دست می آورد این در حالی است که شهرداری سازمانی به نام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارد که اتفاقا طی ماه های گذشته نشان داده موفق عمل کرده است. ضمن اینکه باید به این نکته نیز واقف بود که این سازمان با توجه به شرایط مالی که دارد می تواند نقش اساسی را در فعالیت های فرهنگی هنری شهرداری تهران ایفا کند.

وی ادامه داد: آنچه که در مورد پردیس تئاتر خاوران باید بگویم این است که تعامل وزارت ارشاد با شهرداری تهران در نقطه خوبی قرار دارد اما باید گفت که هر گونه فعالیت پیرامون این پردیس جزو وظایف شهرداری است چراکه این نهاد بانی اصلی مجموعه تئاتر خاوران است. در هر صورت ما از هرگونه همکاری که بتواند در جهت گسترش فعالیت های این مجموعه کمک کند دریغ نخواهیم کرد و سعی می کنیم که در کنار شهرداری به رفع مشکلات آنجا کمک کنیم.

تغییری در معاونت های وزارت ارشاد نخواهیم داشت

سخنگوی وزارت ارشاد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا سال آینده تغییرات مدیریتی در معاونت ها و سازمان های تابعه وزارت ارشاد صورت خواهد گرفت یا خیر توضیح داد: هیچ تصمیمی برای تغییر معاونان ارشد وزارتخانه در دستور کار قرار ندارد و اصلا چنین چیزی هم تاکنون مطرح نشده اما در سطوح پایین تر ستادی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها این احتمال وجود دارد که ما شاهد تغییراتی باشیم چراکه این موضوع در سطوح پایین تر مدیریتی امری متداول است اما به طور حتم در حوزه معاونت ها و روسای سازمان ها این بحث مطرح نیست.

ارکستر ملی اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز می کند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی گفت: پیش بینی می کردیم که در جشنواره موسیقی فجر امسال شاهد به صحنه رفتن ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی باشیم اما با وجود تلاشی که صورت گرفت این مهم به سرانجام نرسید اما آخرین خبری که درباره این موضوع می توانم به آن اشاره کنم رفع موانع و تعیین رهبران ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی است که براساس برنامه ریزی های انجام گرفته نیمه اسفند ماه شاهد اجرای ارکستر سمفونیک و اواخر اردیبهشت ماه شاهد اجرای ارکستر ملی خواهیم بود. البته که همچنان با محدودیت های مالی و دغدغه هایی در این زمینه مواجهیم اما امیدواریم در آینده دیگر مشکلی پیرامون این قضیه نداشته باشیم.

سعی کردیم تا به امروز خویشتن دار باشیم

معاون حقوقی امور مجلس و استان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست خبری با انتقاد از تحریف برخی از مسائل پیرامون فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: تاکنون سعی کرده ایم خویشتن دار باشیم اما کسانی که اخلاق حرفه ای را رعایت نمی کنند گاهی بی جهت وزارت ارشاد را درگیر حاشیه هایی می کنند که صحت ندارند. این دوستان باید بدانند که ما به هیچ وجه از چارچوب برنامه هایی که قانون و مقررات برای ما تعیین کرده عبور نمی کنیم چراکه ما قانون و منابعی داریم که نباید از آنها عبور کنیم.

وی افزود: متاسفانه گله مندی ما از برخی از رفتارهایی است که گاهی ناشی از هجمه ها و سناریوهای از قبل پیش بینی شده است و تعصبات جناحی در آن قرار دارد، بنابراین آنچه که تا به امروز به آن توجه داریم سیاست مداراست و به طور حتم اگر پی ببریم که مسائل و اتهاماتی که متوجه ما می شود سازمان دهی شده و براساس مسائل پشت پرده است اقدام قانونی می کنیم.

عده ای نمی خواهند ما کارمان را انجام دهیم

نوش آبادی بیان کرد: ما به این اتفاقات فعلا به عنوان دغدغه و رفع شبه نگاه می کنیم و به آن پاسخ می دهیم اما اگر این جریان سازماندهی شده باشد اقدام قانونی حق ماست. به طور مثال چندی پیش بعد از تحریف ماجرای تک خوانی بانوان و صدور مجوز یک آلبوم موسیقایی با تک خوانی زن در تعدادی از رسانه ها بحث صدور مجوز رقص بانوان توسط وزارت ارشاد مطرح شد که این حرکت خلاف و کذب محض بود که ما را به آن متهم کردند. اتفاقا هم من و هم آقای وزیر به آن پاسخ دادیم اما نمی دانم که حتی همین پاسخ ها را نیز در ادامه تیترهای تحریف شده خود قرار دادند و گفتند که فلانی در رابطه با موضوع صدور مجوز رقص بانوان توسط وزارت ارشاد توضیح داده و اصلا به کلمه تکذیب اشاره نکرده است.

وی افزود: زمانی گفتند که ارشاد مجوز تک خوانی زن داده ما آن خبر را محکوم کردیم، زمانی خبر مجوز رقص بانوان توسط وزارت ارشاد منتشر شد ما آن را تکذیب کردیم بعد عنوان کردند که وزارت ارشاد به کتاب موهنی مجوز نشر داده که ما آن را هم محکوم کردیم. بعد صدور مجوز یک فیلم موهن در خارج از کشور به ما نسبت دادند که آن هم دروغ بود و ما همه اینها را به طور کلی محکوم کردیم اما نمی دانم چه موضوعی است که عده ای نمی خواهند، بفهمند که ما کارمان را انجام دادیم.

به جای همکاری انرژی همدیگر را تضعیف نکنیم

نوش آبادی تاکید کرد: آنچه تاکنون در وزارت ارشاد دولت یازدهم صورت گرفته براساس موازین نظام جمهوری اسلامی ایران بود و ما تاکنون هیچ مجوزی را نه در حوزه فیلم نه در حوزه موسیقی و نه در حوزه تئاتر خارج از چارچوب صادر نکردیم و هرکس ما را متهم کند که خلاف این موضوع پیش رفته ایم باید توضیح بدهد. اتفاقا در همین چند خبر بی اساسی که در برخی از رسانه ها منتشر شد تحلیل های نادرستی صورت گرفته که ما این موضوع را بارها پاسخ دادیم و علاقمند هم نیستیم که فعالیت بین نهادهای مختلف این چنین مخدوش شود. اتفاقا من بر این باورم که نباید به جای همکاری انرژی همدیگر را تضعیف کنیم. بیاییم به هم اعتماد بیشتری کنیم و اگر انتقادی هم داریم آن احترام از روی همکاری، دلسوزی، احترام و حسن نیت باشد.

وی در پایان این بخش از صحبت های خود تصریح کرد: عده ای دنبال بهانه می گردند که ما باید جلوی این بهانه ها را بگیریم. مطمئن باشید اگر جایی اشتباه و مجوزی را صادر کردیم شجاعانه آن را لغو خواهیم کرد، کما اینکه در برابر مجوز یک فیلم ایستادیم و هزینه اش را هم پرداخت کردیم.