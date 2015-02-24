شکایت سازمان نظام پزشکی از پزشک ایرانی مقیم آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سخنان دکتر علی گرجی که در رسانه‌ها با عنوان رئیس مرکز علوم اعصاب دانشگاه مونستر آلمان معرفی شده بود. دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به معاونت انتظامی از وی شکایت و خواستار بررسی دقیق موضوع شد.

متن شکایت به شرح زیر است:

در پی سخنان خارج از عرف و وجاهت آقای دکتر علی گرجی با سمت رئیس مرکز علوم اعصاب دانشگاه مونستر آلمان و توهین‌های مکرری که نسبت به اساتید و جامعه خدوم پزشکی ایران بدون ذکر مستندات واقعی و بر اساس شواهد غیر متقن در سایت‌های مختلف خبری و رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب انعکاس یافته است، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در راستای دفاع از زحمات شبانه‌ روزی آحاد جامعه پزشکی و حفظ حرمت اساتید دانشگاه و پیشکسوتان این رشته ضمن شکایت از نامبرده تقاضا دارد با بررسی دقیق موضوع و اظهارات کذب، خصوصاً دریافت وجه توسط استاد راهنما و میزان ساعات کاری پزشکان و مسائلی از این دست، نسبت به تنویر افکار عمومی و تنبه آنان که به هر دستاویز واهی موجبات اختلال رابطه پزشک و بیمار می‌شوند را تسریع فرمائید.