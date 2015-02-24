آگاهی بخشی به مردم بهترین راه مقابله با تفکرات انحرافی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا مظاهری سیف پیش از ظهر سه شنبه در همایش ملی غدیر پژوهی و نجات بخشی آینده که در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به رشد جوامع غربی و حاکم شدن نظام سرمایه بر غرب، اظهار داشت: وقتی که این اتفاق افتاد تمدن غرب متوجه شد که یک نیاز در جامعه به وجود آمده که باید به آن پاسخ دهد، در غیر این صورت نتیجه آن فروپاشی تمدن غرب خواهد بود.

وی افزود: امروز شاهد ترویج نوع گسترده ای از افکار هستیم که به اسم معنویت در حال رواج در جامعه است که زمانی که آنها را تحلیل می کنیم به این نتیجه می رسیم که این افکار معنوی نبوده و اهداف دیگری در پس آنهاست.

مظاهری، ترویج معنویت مادی را راهکار غرب برای پاسخ به نیاز جوامع غربی عنوان کرد و افزود: آموزه های معنویت دینی با برنامه های مختلفی همچون برگزاری سمینار، ساخت مستندها و فیلم های مرتبط و چاپ کتب در حال رواج و فرا گیر شدن است.

بنیانگذار موسسه بهداشت معنوی، قانون جذب را مصداق این آموزه ها دانست و گفت: برای تاکید بر آن حتی روایات دینی ما را نیز مطرح می کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون جذب، کائنات یک تصویر ذهنی را از فرد گرفته و آن را تحقق می بخشد و در اختیار ما می گذارد.

مظاهری با اشاره به کتاب راز که به همین موضوع قانون جذب می پردازد، گفت: این کتاب یکی از پر تیراژترین کتاب ها است که این نشان دهنده این است که قانون جذب در جوامع در حال رواج است.

معاونت بین المللی بنیاد مهدویت با انتقاد از مروجین و پذیرندگان نظریه قانون جذب، اظهار داشت: این نظریه خرافه و دروغ است که تنها با هدف انتفاع مالی از سوی برگزار کنندگان آن مطرح شده است.

وی افزود: در قانون جذب، داشتن رفاه و ثروت را دلیل برتری انسان ها و فقر فقرا را ناشی از مشکلات معنوی آنها می دانند که نتوانسته اند از امکانات کائنات بهره مند شوند.

مظاهری گفت: مجریان ترویج قانون جذب کسانی هستند که سعی دارند مردم جهان را در مقابل ظلم سرمایه داران وادار به سکوت کنند و تفکر مقابله با آنها را نیز ناپسند جلوه دهند.

عضو شورای اسلامی ادیان در معاونت بین المللی حوزه علمیه قم، اظهار داشت: قرآن کریم رسیدن به بهشت را منوط به کار نیک کردن دانسته ولی قانون جذب رسیدن به بهشت را مستلزم فکر کردن به آن می داند و این مسئله آیات قرآن را زیر سوال می برد.

مظاهری افزود: متاسفانه این تفکرات خرافی در کشور ما نیز در حال گسترش است و حتی از تکینیک های روانشناسی نیز برای باوراندن این تفکرات به مردم استفاده می کنند.

وی راه تنها راه مقابله با این باورها را آگاهی و هوشیاری مردم دانست و گفت: البته برخورد و جلوگیری از برگزاری سمینارها و چاپ کتاب های مختلف اثر گذار است، اما بهترین راهکار آگاهی بخشی به مردم است.