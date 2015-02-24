خبرنگارمهر برگزیده جشنواره رسانه وامنیت شد/تقدیراز ۹ اثر رسانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا خزایی در اختتامیه جشنواره «رسانه، نظم و امنیت عمومی» با بیان اینكه دومین جشنواره «رسانه و نظم و امنیت عمومی» در استان همدان با شرکت رسانه های مکتوب و غیر مکتوب و رسانه های محلی برگزارشده است، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره تقویت و نشر نظم و امنیت عمومی و گسترش امنیت عمومی جامعه بوده و محورهای این جشنواره بر مبنای تحلیل اخبار و حوادث، رخدادها، ابعاد جامعه شناختی، تهیه و تدوین اخبار اجتماعی و ارتقا امنیت اجتماعی و سهم رسانه ها در ارتقا تعامل مردم با پلیس است.

وی با بیان اینكه سهم رسانه در پیشگیری اجتماعی بسیار مهم است، ابراز داشت: مجموعه نیروی انتظامی به عنوان موثرترین حوزه در پیشگیری اجتماعی عمل می كند و رسانه نیز در انتقال افكار به مردم سهیم است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان در ادامه با اشاره به اینكه بیش از هزار پوستر در خصوص این جشنواره در رسانه ملی پخش شد، افزود: تبلیغات محیطی درسطح گسترده انجام شد و كمیته اجرایی برگزاری جشنواره شكل گرفت.

سرهنگ خزایی با تاكید بر اینكه از جشنواره استقبال خوبی صورت گرفت، عنوان كرد: بیش از ۵۰۰ اثر به جشنواره ارسال شد كه تمام آثار در پیشگیری اجتماعی نقش آفرین بودند.

وی در ادامه با اشاره به اینكه اعضای درون سازمانی و برون سازمانی در داوری آثار نقش داشتند، گفت: آثار ارسالی به جشنواره در دو مرحله جمع آوری و درپایان ۹ اثر برتر در سه بخش خبر، مصاحبه و گزارش برگزیده شد.

وی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: جشنواره «رسانه و نظم و امنیت عمومی» سال گذشته در سطح کشوری برگزار شد که امسال این جشنواره در سطح استان ها برگزار می شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان بیان كرد: تحلیل رخداد ها، دانشوری رسانه در حیطه نظم پذیری و سمت و نشر رسانه در ارتقا امنیت اجتماعی از جمله اهداف این جشنواره است.

سرهنگ خزایی با تاکید بر اینکه رسانه در ایجاد احساس امنیت در جامعه نقش مهمی دارد، گفت: اصحاب رسانه نقش موثری در افزایش تعامل مردم با پلیس دارند.

وی با بیان اینكه افراد برگزیده در این جشنواره نماینده رسانه های استان همدان هستند، عنوان داشت: در ارزیابی های انجام شده در ۱۱ ماه سال جاری تعداد اخبار منتشر شده از نیروی انتظامی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان با اشاره به اینكه در حوزه رسانه های محلی شاهد افزایش ۸۶ درصدی اخبار كار شده از نیروی انتظامی هستیم، ابراز داشت: رضایت مندی مردم استان همدان از پلیس ۱۸ درصد افزایش یافته كه این موضوع حاصل كار و تلاش اصحاب رسانه در آگاهسازی مردم در مورد اقدامات پلیس است.

گفتنی است در جشنواره «رسانه و نظم و امنیت عمومی» زهرا ذوالفقاری خبرنگار خبرگزاری مهر در همدان موفق به اخذ رتبه سوم در بخش گزارش نویسی شد.